Ligue 1: l’OL meilleur centre de formation de France, selon un classement de la FFF

La Fédération française de football (FFF) a publié ce jeudi son classement des meilleurs centres de formation de Ligue 1 et de Ligue 2. L’Olympique Lyonnais devance Saint-Etienne, Le Havre et le PSG.

L’Olympique Lyonnais mis l’honneur par la Fédération française de football. La FFF a publié ce jeudi son classement des meilleurs centres de formation de France, Ligue 1 et Ligue 2 confondus, et c’est le club rhodanien (4,5 étoiles) qui figure tout en haut du podium. Viennent ensuite Saint-Etienne, Le Havre et le Paris Saint-Germain, avec quatre étoiles chacun.

Pour établir ce classement, la FFF a mesuré l’efficacité des centres de formation des clubs professionnels selon cinq critères: la professionnalisation (nombre de contrats professionnels signés), temps de jeu au sein de l’équipe première du club formateur, la représentation des joueurs dans les compétitions internationales, la scolarité (diplômes obtenus par les joueurs en formation) et la représentation européenne (représentation des joueurs formés dans le club du classement UEFA).

Avec 3,5 étoiles, Monaco, Nantes et Rennes suivent le quatuor de tête, tandis que Nice (3 étoiles) ou encore l’OM et Lille (2,5 étoiles) sont dans le "ventre mou" de ce classement. Tout en bas de ce dernier, on trouve Orléans, seule équipe avec 0,5 étoile.

Le classement des centres de formation selon la FFF

: Auxerre, Clermont, Dijon, 0,5 étoile: Orléans

La FFF a également publié son équipe-type des joueurs de Ligue 1 issus des centres de formation. Cette composition est tout simplement la sélection des onze meilleurs joueurs en fonction du temps de jeu par poste (en minutes) des U21 et moins sur la saison écoulée. Le club le mieux représenté est Montpellier avec trois joueurs (Estève, Chotard et Wahi).

L’équipe-type des joueurs issus des centres de formation en Ligue 1:

Bajic (Saint-Etienne) - Gusto (OL), Estève (Montpellier), Badiashile (Monaco), Lukeba (OL), Merlin (Nantes) - Gourna-Douath (Saint-Etienne), Chotard (Montpellier), Truffert (Rennes) - Wahi (Montpellier), Pereira da Costa (Lens)