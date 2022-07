OL: Bosz explique pourquoi il s'est séparé de son adjoint historique

L'entraîneur de l'OL Peter Bosz est revenu en conférence de presse sur le départ de son fidèle adjoint Hendrie Krüzen, remplacé par Ludovic Giuly. Il évoque des difficultés à parler le français pour justifier cette séparation.

La barrière de la langue aura été fatale à Hendrie Kürzen. Le 22 juin dernier, l'OL annonçait le départ de l'adjoint de Petez Bosz sans en donner les raisons, se contentant de "chaleureusement le remercier pour son investissement durant la saison 2021/2022". Le coach lyonnais explique ce jeudi que ses difficultés pour s'exprimer en français ont poussé à son départ.

"Il m’a appelé pendant les vacances pour me dire: ‘Peter, je n’arrive pas à parler français’"

"J’ai travaillé pendant 23 ans avec Hendrie qui n’était pas seulement mon adjoint mais aussi mon pote, mon meilleur copain, raconte Bosz ce jeudi en conférence de presse. C’était dur, il m’a appelé pendant les vacances pour me dire: ‘Peter, je n’arrive pas à parler français’. Il faut vraiment communiquer avec les joueurs, et pas tous ne parlent anglais. Pour lui, c’était trop dur."

>> revivez la conférence de presse de Petez Bosz

Pour remplacer Kürzen, l'OL a choisi Ludovic Giuly, ancien attaquant de Monaco, du PSG ou du Barça formé à Lyon. "Je suis très content avec lui, se réjouit le coach néerlandais, qui a dirigé ce jeudi sa première séance de la saison en public sous le soleil lyonnais. On a trouvé un entraîneur qui peut-être n’a pas trop d’expérience comme entraîneur, mais beaucoup d’expérience comme joueur au plus niveau et c’est un ancien attaquant. On travaille ensemble depuis maintenant quatre jours mais déjà on voit les qualités de Ludo. Je trouve que c’est une bonne chose pour nous". L'OL a un premier match amical samedi face à Bourg-Péronnas pour se rôder.