OL: Dubois, Boateng, Tagliafico... Peter Bosz promet encore du mouvement pendant le mercato

Peter Bosz a tenu ce jeudi sa première conférence de presse depuis la reprise à Lyon. L’entraîneur de l’équipe rhodanienne a notamment expliqué qu’il s’attendait à plusieurs départs et n’a offert aucune garantie à Léo Dubois et Jérôme Boateng.

Les retour d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, la prolongation du prêt de Tetê, l'arrivée du prometteur Lepenant. Lyon a démarré son mercato estival sur un rythme effréné. Très actif du côté des arrivées, le club rhodanien va aussi devoir négocier plusieurs départs. C'est en tout cas le souhait de Peter Bosz qui ne veut pas disposer d'un groupe trop grand sous ses ordres cette saison en Ligue1.

"[Enlever certains joueurs ?] Oui cela va arriver. La reprise c’était lundi et aujourd’hui tous les joueurs étaient là. Bien sûr il y a des joueurs qui vont partir, a assuré le technicien néerlandais face à la presse. Il le faut aussi. J’avais 30 joueurs ce jeudi, 34 même avec les gardiens. Bien sûr il y a des joueurs qui s’entraînent avec nous mais c’était trop. Donc il y a des joueurs qui vont partir."

Lyon veut recruter "sur un ou deux postes"

Confirmé sur le banc des Gones malgré l'absence de qualification européenne, Peter Bosz va devoir défendre sa place et convaincre John Textor, futur actionnaire majoritaire du club, de le conserver. Et pour obtenir rapidement des résultats dès le début du championnat, le Néerlandais espère encore effectuer quelques petites retouches à son effectif avant la première journée de la saison face à Ajaccio.

"Peut-être que sur un deux postes on va aussi recruter un joueur. Mais cela n’arrive pas souvent que, le jeudi, j’ai tous les joueurs (à disposition). Et ça c’est super, a encore estimé le Batave. Donc on peut vraiment bien travailler pendant cinq semaines avant de commencer contre Ajaccio."

Bosz sur Dubois et Boateng: "C’est moi qui décide"

Interrogé sur l'avenir de Léo Dubois et celui de Jérôme Boateng, Peter Bosz a pris ses distances avec sa direction. Si le latéral tricolore fait face à la concurrence du prometteur Malo Gusto, l'Allemand est poussé vers la sortie par le repositionnement de Thiago Mendes en défense centrale. L'entraîneur a rappelé qu'il restait maître de sa composition d'équipe.

"C'est moi qui décide, non? Et vous n'avez pas parlé avec moi, a d'abord lancé Peter Bosz avec le sourire. C'est moi qui décide de cela. On verra après cinq semaines qui sont les titulaires et où ils jouent."

Peter Bosz s'est en revanche montré beaucoup moins affable lorsque le sujet d'une possible arrivée de Nicolas Tagliafico a été abordé. Un simple "pas de nouvelles là-dessus" a suffi à balayer la question. Annoncé proche d'un accord avec l'OL, le latéral gauche de l'Ajax viendrait combler un manque à un poste où Lyon veut recruter.