Ligue 1: l'OL reprend sa marche en avant, Monaco sombre

Vainqueur à domicile contre Auxerre (2-1), l’Olympique lyonnais recolle au trio de tête Paris, Marseille et Lens. L’AS Monaco, de son côté, a sombré à domicile contre Troyes (2-4), trois jours après le nul accroché au Parc des Princes.

OL-Auxerre: 2-1 L'OL séduit mais se fait peur

Il manque encore à l'Olympique lyonnais un peu de consistence sur l'ensemble d'un match, mais les bases sont là. En première mi-temps face à Auxerre, les coéquipiers du capitaine Alexandre Lacazette ont offert de belles séquences, concrétisées par l'ouverture du score de Tête après un gros boulot de Karl Toko Ekambi. Le but du break, en revanche, s'est fait attendre et c'est là-dessus que l'OL va devoir progresser.

Toko Ekambi, encore lui, a doublé la mise à la 72e minute de jeu et le match devait être plié. Mais sur contre-attaque, l'AJA a réduit l'écart avec Gauthier Hein. De quoi offrir dix dernières minutes tendues, mais les Lyonnais ont tenu et avec cette victoire, ils comptent le même nombre de points (et de matchs) que Paris, Marseille et Lens, le trio de tête qui joue à 21 heures.

Monaco-Troyes: 2-4 Monaco sombre à domicile

Guillermo Maripan a fait la pluie et le beau temps pour l'AS Monaco. Ou plutôt l'inverse, le beau temps d'abord, avec un but en début de match sur corner, puis la pluie, en concédant un pénalty pas évident puis un carton rouge tout aussi sévère, en première période. Mama Baldé, après la pause, a offert le bijou de la soirée pour faire le break. Fofana a permis à Monaco de réduire l'écart, avant le but de Salmier pour le 4-2 qui a mis fin aux espoirs monégasques.

Angers-Reims: 2-4 Reims s'en remet encore à Balogun

Les Rémois avaient le match en main : 2-0 à la pause, grâce à Munesti et Ito. Mais les joueurs d'Oscar Garcia ont décidé de se compliquer la vie en deuxième période. Ils ont d'abord concédé un pénalty, puis Jean Cajuste a réussi l'exploit de prendre deux cartons jaunes en une minute, juste avant l'égalisation de Hunou.

Heureusement pour les Champenois, Folarin Balogun a sauvé le Stade de Reims, allant chercher et transformer un pénalty six minutes après être entré en jeu. L'Anglais a inscrit son 4e but en 5 matchs avec Reims, avant une dernière réalisation d'Alexis Flips en toute fin de rencontre.

Montpellier-Ajaccio: 2-0 Des rouges entre Montpellier et Ajaccio, le MHSC confirme

Après le 7-0 infligé à Brest ce week-end, Montpellier poursuit sur sa belle lancée face à Ajaccio. Toute la deuxième période s'est jouée à 10 contre 10, après les expulsions de Hamouma et Omlin en première période. Arnaud Nordin, à la demi-heure de jeu, puis Enzo Tchato, à un quart d'heure du terme, ont trompé la défense corse. Les Héraultais remontent provisoirement à la 5e place de Ligue 1.

Strasbourg-Nantes: 1-1 Strasbourg court encore après sa première victoire

Les Strasbourgeois pensaient enfin tenir leur première victoire de la saison, mais c'était sans compter sur Mostafa Mohamed, auteur d'un superbe enchaînement en pleine surface à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Pendant quasiment une heure, après l'ouverture du score de Habib Diallo, les Alsaciens avaient pourtant résisté aux Nantais. Ils sont dans la zone rouge, 17es de Ligue 1.