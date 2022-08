Ligue 1: Reims décroche son premier point de la saison à Strasbourg, qui ne décolle pas

Longtemps mené contre le cours du jeu à Strasbourg, le Stade de Reims a finalement égalisé en fin de match. Balogun a offert aux Rémois un premier point mérité.

Après deux défaites inaugurales, Reims a retrouvé quelques couleurs en obtenant le nul (1-1) à la Meinau face à des Strasbourgeois bien trop maladroits pour espérer l'emporter, dimanche pour la troisième journée de Ligue 1. Le défenseur Alexander Djiku a marqué le but alsacien juste avant la mi-temps (45e+3), tandis que l'égalisation rémoise en fin de partie a été l'oeuvre de la recrue anglaise Folarin Balogun (81e), qui a inscrit un but lors de ses trois premiers matches de L1.

Après deux défaites et huit buts encaissés à Marseille (4-1) et face à Clermont (4-2), les Champenois se sont rassurés en Alsace en obtenant leur premier point de la saison, mais ils restent tout de même avant-derniers. Le RCSA, maladroit en première période et jamais dans le bon tempo, si ce n'est sur de rares occasions, n'a pas réussi à bonifier le point pris à Nice, la semaine passée et reste bloqué dans le ventre mou du classement (13e).

Ito intenable

Si Strasbourg a obtenu la première occasion du match sur un tir croisé d'Adrien Thomasson (2e), ce sont bien les Rémois, entreprenants, qui ont dominé le premier acte. Le premier Champenois à se distinguer a été Balogun. L'attaquant anglais s'est vu refuser un but par la VAR pour un hors-jeu (4e). Ensuite, l'international japonais Junya Ito, intenable, a buté à deux reprises sur Matz Sels (24e et 45+2). C'est contre le cours du jeu que Strasbourg a ouvert le score juste avant la pause: sur un corner de Dimitri Liénard, dévié par Thomasson au premier poteau, Djiku a fusillé Patrick Pentz sous la barre (1-0, 45e+3).

En seconde période, les hommes de Julien Stéphan ont repris timidement et ont laissé échapper une première victoire cette saison. Djiku de la tête (53e), Kevin Gameiro (59e) et Ludovic Ajorque sur coup franc (90e+4) ont toutefois eu les occasions de doubler la mise. Grâce à ses remplaçants, Reims a trouvé les ressources pour égaliser: sur un centre d'Arbër Zeneli, Alexis Flips a remisé sur Balogun qui est parvenu à conclure. Sels a réussi à bloquer le tir mais le ballon avait franchi la ligne (1-1, 81e).