OL: Bosz prend la défense de Toko Ekambi

Critiqué depuis le début de la saison de l'OL, Karl Toko Ekambi a reçu le soutien de Peter Bosz, qui attend néanmoins davantage de son attaquant.

Karl Toko Ekambi ne vit pas sa période la plus fastueuse depuis son arrivée à l'OL. Joueur majeur des Gones la saison dernière, notamment lors de la campagne de Ligue Europa, le Camerounais n'est que l'ombre de lui-même depuis le coup d'envoi de l'exercice 2022-2023 puisqu'il n'a toujours pas marqué en championnat après trois matchs.

Malgré cette disette, Peter Bosz lui maintient sa confiance. "Je ne vais pas parler d'un joueur, mais il peut mieux faire. Il ne fait pas un bon début de saison mais ce n'est pas le seul. Il y a des joueurs qui sont bien, des joueurs pas tout à fait à leur niveau. Il y a plusieurs raisons. Il y a des joueurs qui ont, pour la première fois, un petit peu de repos entre les deux saisons. Normalement, Karl a deux semaines, là c'était un peu plus long. J'ai beaucoup de confiance. Je connais mes joueurs et Karl est un très, très bon joueur. L'an dernier, il a eu un rendement incroyable. Je suis sûr qu'il va trouver son meilleur niveau", a rappelé le coach rhodanien en conférence de presse, à deux jours de la réception d'Auxerre.

De nombreux points à améliorer

Outre Karl Toko Ekambi, c'est toute l'équipe de l'OL qui a souffert ce dimanche à Reims (1-1). En difficulté, les Gones n'ont pas su trouver les solutions face au bloc bas des Rémois, seulement sauvés par un but de Moussa Dembélé à la 86e minute. "Ce n'était pas bon, il faut le dire. Les quinze premières minutes, c'était bien. Mais ce n'est pas facile de jouer contre une équipe qui joue tellement bas en 5-3-2", a souligné Peter Bosz.

Face à Auxerre, le technicien néerlandais s'attend à une opposition similaire au Groupama Stadium lors de la 5e journée. Il sait ce qu'il faut améliorer, même si son équipe a déjà évolué au niveau des résultats. "Il faut plus de courses. On a tellement eu des pertes de balles, c'st incroyable ! Il faut trouver des solutions pour battre des équipes comme ça. On a fait vingt minutes contre Ajaccio, une mi-temps contre Troyes. L'an dernier, un match comme ça, on le perdait. Hier (dimanche), on fait match nul et on pouvait le gagner, et ce n'était pas mérité. Si on gagne contre Lorient, on peut être premier. Mais l'an passé, on ne prenait pas de points contre ces équipes."