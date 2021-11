Ligue 1: l'OM assure l'essentiel face à Troyes dans un match oubliable

Une semaine après les incidents du match face à l'OL et trois jours après l'élimination en Ligue Europa, l'OM s'est contenté d'une courte victoire face à Troyes (1-0), ce dimanche, lors de la 15e journée de Ligue 1.

Le match d'après. Et le match d'après le match d'après. L'OM a vécu une semaine difficile, entre les incidents qui ont engendré l'arrêt de la rencontre contre l'OL dimanche dernier - après une bouteille jetée sur Dimitri Payet après seulement quelques minutes de jeu - et l'élimination cinglante de la Ligue Europa sur la pelouse de Galatasaray jeudi (4-2). Elle se conclut sur un match compliqué mais victorieux ce dimanche, face au promu troyen (1-0), en clôture de la 15e journée de Ligue 1.

Le huis clos était de retour, le Vélodrome ayant été sanctionné en raison des jets de projectiles dans le Classique face au PSG. Ajoutez à cela le froid et le contexte, vous obtenez la recette d'un match... assez catastrophique. Plus que des échanges construits et des offensives franches, ce sont les fautes qui ont entaché la rencontre: 14 rien qu'en première période, et le brouillon du premier acte est devenu encore pire dans le second.

Payet pas dans son meilleur soir et pourtant...

Pendant une heure, Dimitri Payet, si étincelant depuis le début de la saison et qui était suspendu face à Galatasaray, n'était pas dans son meilleur soir, ne parvenant pas à sauver la mise d'une équipe en grande galère, techniquement en grande difficulté et malmenée par séquences par des attaques placées de Troyes.

C'est pourtant de lui qu'on a vu peu à peu surgir la lumière, peu après l'heure de jeu, avec coup sur coup une jolie déviation pour lancer Arkadiusz Milik puis, l'action suivante, un centre adressé au Polonais de la gauche. Résultat: une déviation du gardien du bout des doigts sur la première occasion puis un tir non cadré sur la seconde. C'était lui aussi à la baguette pour adresser un caviar... à Milik encore, lequel a vu Gauthier Gallon sortir une splendide parade pour sauver les siens.

Lirola a trouvé la faille

Il a fallu attendre la 76e minute pour voir les filets trembler. C'est Pol Lirola qui a ouvert le score, signant son premier but de la saison en Ligue 1. Lancé seul, par Payet, l'Espagnol gagne son duel face au gardien troyen. Il célèbre à peine, surpris de ne pas être hors jeu sur l'action. Mais c'est validé et c'est un soulagement pour Marseille.

Une série peu glorieuse mais une quatrième place

Ce petit but donne de l'air dans une série de résultats pas franchement reluisants. L'OM n'avait plus gagné depuis le 31 octobre face à Clermont (1-0). Il va désormais falloir enchaîner pour asseoir son statut de prétendant au podium. Aligner coup sur coup deux victoires en Ligue 1, les Phocéens ne l'ont plus fait depuis septembre (succès contre Saint-Etienne, Monaco puis Rennes).

Ces trois points font tout de même grimper les joueurs de Jorge Sampaoli à la quatrième place (avec le match contre Lyon en moins). Troyes se rapproche dangereusement de la zone rouge, en 17e position avec seulement un point de plus que Saint-Etienne et Metz.