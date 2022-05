Ligue 1: l'OM dévoile un maillot unique qui sera porté contre Strasbourg

L'Olympique de Marseille a présenté le maillot unique que porteront les joueurs lors de la 38e journée de Ligue 1 samedi. L'OM recevra Strasbourg en clôture de la saison 2021-2022.

Un maillot par les Marseillais, pour les Marseillais. L’Olympique de Marseille et l’équipementier Puma ont communiqué sur le fruit de leur dernière collaboration "un maillot unique fabriqué et magnifié chez lui, à Marseille", lequel sera porté lors de la réception du RC Strasbourg samedi prochain, pour la dernière journée de Ligue 1, et à cette occasion seulement. L’équipementier a souhaité impulser une nouvelle démarche en relocalisant sa production au plus proche du Vélodrome.

Un maillot conçu et fabriqué au coeur de Marseille

"Le lien qui unit l’Olympique de Marseille et la ville est indéfectible. Terre de savoir-faire, nous sommes fiers de présenter ce maillot qui rassemble nos talents : fabriqué à Marseille par des Marseillais", se réjouit Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, fier de ce projet "qui donne un sens à l’impact du club dans notre cité, tout en réitérant nos engagements éco-responsables".

C’est à quelques kilomètres seulement de l’écrin marseillais que toutes les pièces ont été assemblées, au coeur du quartier de la Capelette, dans le 10e arrondissement de Marseille. "C’est à cet endroit que Marseillais ont contribué à assembler coudre et finaliser cette pièce unique", indique l’OM.

Le club a souhaité célébrer la création marseillaise dans un maillot qui reflète la passion et la ferveur de toute une ville pour son club. "La campagne de lancement met en avant plusieurs artisans connus pour leur savoir-faire, précise le communiqué. D'un célèbre restaurateur de pointus à l’historique Four des Navettes en passant par d'autres créateurs, le maillot vient s’imbriquer dans un pan de l’histoire de la fabrication marseillaise."