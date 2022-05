Paris FC-Sochaux: le point de penalty était creux

Plusieurs acteurs du pré-barrage d’accession en Ligue 1 entre le Paris FC et Sochaux (1-2), mardi, ont remarqué un point de penalty creux. Et cela a peut-être coûté cher au locaux qui ont manqué deux penalties pendant la rencontre.

C’est peut-être l’une des explications à l’incroyable déveine du Paros FC Face à Sochaux (1-2), mardi lors du pré-barrage d’accession en Ligue 1. Le point de penalty du terrain Charléty était creux. Et cela a pu participer à gêner les deux tireurs parisiens qui ont manqué leur penalty en première période. Moustapha Name a d’abord échoué en tirant à gauche du but sochalien le cadre (2e). Il a été imité quelques minutes plus tard par Migouel Alfarela (14e) qui a aussi trop croisé sa frappe.

"Un gros cratère"

Vincent Demarconnay, gardien du Paris FC, a remarqué l’anomalie en deuxième période lorsqu’il a pris place dans le but. "En deuxième mi-temps, quand j'ai vu le point de penalty, j'ai un peu compris pourquoi ils avaient peut-être raté, a confié le joueur. Ce n'est pas une excuse mais il y a un gros cratère au niveau du point de penalty, il y a une calvitie, un gros trou. Quand on a un terrain aussi difficile que ça, ça n'aide pas les frappeurs. Bien sûr, on aurait dû s'appliquer, mieux frapper et au moins cadré mais il y a eu trop de vents contraires."

L’attaquant sochalien Steve Ambri en a aussi parlé à ses coéquipiers. "Oui, il y avait un trou sur le point de penalty, a-t-il confirmé. Malheureusement, ils n'y ont pas fait attention et ça nous a bien aidés. Je n'ai jamais vécu ça, c'est énorme." Ce petit trou a peut-être permis aux Doubistes de s’offrir une qualification miraculeuse pour la finale de barrage face à Auxerre, vendredi à l’Abbé-Deschamps.

Si Mahamé Diby a ouvert le score pour Paris (8e), plus rien n’a tourné en faveur des hommes de Thierry Laurey, réduits à dix après l’expulsion Moustapha Name (43e), puis rejoints juste avant la mi-temps sur un but de Steve Ambry (45e+1). Un but de Maxime Do Couto dans les arrêts de jeu de la rencontre (90e+2) a finalement offert la qualification à Sochaux et plongé le Paris FC en plein cauchemar.



"C'est cruel pour les joueurs, on a fait un match consistant, a regretté Laurey à l’issue de la rencontre. C'est l'exclusion, au-delà des deux penalties ratés, qui fait pencher la balance, et elle est logique. Ils ont marqué à la dernière seconde un but sur une frappe déviée par mon défenseur qui lobe mon gardien: ils ont eu de la réussite. C'est ce qu'on s'est dit avec Omar (Daf): je ne sais pas comment on a fait pour perdre. La frustration est là, quand on voit le match, mais la réalité est qu'on est éliminé et que Sochaux va aller à Auxerre."