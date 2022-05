OM: pourquoi Sampaoli estime qu'une qualification en Ligue des champions serait une véritable performance

Avec l’effectif mis à sa disposition, Jorge Sampaoli a-t-il l’obligation de qualifier l’OM pour la prochaine Ligue des champions? Ou serait-ce un véritable échec pour le technicien argentin si son équipe ne parvenait pas à accrocher la plus belle – et lucrative - des coupes européennes? Le sujet est brûlant, à quelques jours du match décisif face à Strasbourg pour la 38e journée de Ligue 1. Et il fait débat, même en interne.

Ils rêvent tous de voir cet OM se qualifier en Ligue des champions, mais n’ont pas forcément la même vision de l’effectif olympien. Entre un propriétaire (Frank McCourt) qui a beaucoup investi, un président (Pablo Longoria) plein d’idées sur le marché des transferts et un entraineur qui réclame toujours plus de joueurs et de qualité dans son vestiaire, les relations sont bonnes, mais chacun défendra ses arguments quand viendra l’heure du bilan.

Ce thème avait d’ailleurs été abordé il y a dix jours en conférence de presse. Et la réponse de Jorge Sampaoli laissait éventuellement entrevoir quelques visions divergentes à venir, quand l’heure sera au bilan de la saison olympienne. "Chacun va évaluer différemment la saison de l’OM, expliquait le technicien argentin. Il y aura un bilan par le staff, et un autre par les dirigeants. Peut-être que, pour nous, on aura réalisé une belle saison, mais que pour les dirigeants, avec l’effectif qu’on a, ce sera une saison moyenne. Il faudra voir si tout cela coïncide. Si ça coïncide, tant mieux. Mais souvent, ça ne coïncide pas..." Et effectivement, pas sûr du tout que les points de vue se rejoignent.

McCourt a réinvesti en espérant retrouver vite la Ligue des champions

Frank McCourt a investi cet été pour "relancer la machine OM". La crise du Covid, la mise entre parenthèses du fair-play financier ainsi que les incidents de la Commanderie et les changements d’hommes qu’ils ont engendré avaient motivé l’actionnaire américain à repartir sur un nouveau cycle. En espérant, cette fois, que l’OM serait rapidement capable de générer assez de revenus, notamment grâce à une présence en Ligue des champions.

Le point de vue de l’actionnaire est principalement financier, évidemment. L’OM, grâce au réseau et aux bonnes idées de Pablo Longoria, a su monter en un été un effectif compétitif… mais celui-ci a et aura un coût, avec des options d’achat qu’il faudra payer à court terme, et des salaires toujours imposants pour certains joueurs. Sans vouloir trop mettre la pression sur Sampaoli, la direction de l’OM espère financer un effectif taillé pour se qualifier pour la Ligue des champions, pour les revenus que cette compétition engendre et l’impact positif qu’elle peut avoir sur la valeur des joueurs, dans l’optique d’éventuelles ventes.

Il est parfois rappelé à Sampaoli que des joueurs qu’il voulait absolument ont déçu

Ce n’est pas aussi clair aux yeux de Jorge Sampaoli. L’entraineur argentin le répète souvent, quitte à faire sourire ou à agacer certains dirigeants : il pense qu’il a un effectif court, jeune, qui a peu de vécu en commun, et qui est largement perfectible à plusieurs postes. Jorge Sampaoli réclamait l’hiver dernier au minimum quatre recrues. Il n’en aura eu que deux, Sead Kolasinac et Cédric Bakambu. Ce recrutement hivernal est d’ailleurs symptomatique des divergences qui peuvent exister entre une vision financière et une vision sportive.

Pour la direction olympienne, il s’agissait d’investissements relativement importants avec notamment Bakambu, qui sera la saison prochaine le ou l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif. Pour Sampaoli, ces arrivées n’étaient pas suffisantes, d’autant que le défenseur bosnien et l’attaquant congolais ont mis du temps à retrouver un niveau physique acceptable pour véritablement apporter une plus-value à l’OM. Cela fait aussi partie du personnage Sampaoli. Des briefs réguliers ont eu lieu cette saison en présence de Longoria, Sampaoli… et McCourt. L’Argentin connait parfaitement la situation financière de l’OM et l’encadrement de la masse salariale par la DNCG. En interne, on lui rappelle parfois que des joueurs qu’il voulait absolument ont aussi déçu. Mais il aime réclamer des renforts et se plaît à répéter que les entraineurs en poste sont des "survivants" qui doivent se battre pour améliorer sans cesse leur effectif.

Sampaoli n’aime pas entendre que cet OM a "l’obligation" de se qualifier pour la C1

Reste qu’il y a chez Jorge Sampaoli une vision claire et sincère des forces en présence dans son effectif. Le technicien argentin pense qu’il a fait le maximum avec un effectif réduit et un peu juste dans certains secteurs, notamment sur le côté gauche, ou en attaque. L’ancien sélectionneur de l’Argentine n’aime pas entendre que cet OM a "l’obligation" de se qualifier pour la Ligue des champions.

Sampaoli défend déjà son bilan et estime que ce serait plutôt une vraie performance de ramener Marseille en LDC alors que le club était en pleine crise il y a encore un an et demi. Selon nos informations, ce débat s’est même invité récemment dans une discussion entre l’entraineur marseillais et certains leaders de son vestiaire. Et cette fois, tout le monde était d’accord : cet OM serait, selon eux, trop dépendant d’une poignée de joueurs de haut niveau. Sampaoli espère qu’il sera en position de force quand il fera passer le message lors du bilan de fin de saison. Cela signifiera que l’OM a terminé deuxième, ou au pire troisième, de Ligue 1.