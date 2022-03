Ligue 1: l'OM privé de ses supporters pour le déplacement à Saint-Etienne

Les supporters de l'OM seront interdits d'accès à Geoffroy-Guichard ce samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 (21h). La préfecture de la Loire préfère prendre ses dispositions "compte tenu des graves incidents qui se sont produits ces dernières années lors de rencontres entre les deux équipes."

Les hommes de Jorge Sampaoli devront faire sans le soutien de leur public. Les supporters de l'Olympique de Marseille seront interdits d'accès au stade Geoffroy-Guichard samedi (21h) pour le match de la 30e journée de Ligue 1 opposant l'OM à Saint-Etienne, a annoncé lundi la préfecture de la Loire.



"Compte tenu des graves incidents qui se sont produits ces dernières années lors de rencontres entre les deux équipes et du risque important de troubles à l'ordre public du fait de l'antagonisme exacerbé entre les deux clubs, Catherine Séguin, préfète de la Loire, a décidé par voie d'arrêté d'interdire aux supporters de l'OM l'accès au stade Geoffroy-Guichard", écrit la préfecture dans un communiqué

Une mesure similiaire pour les Stéphanois au match aller

Le non-respect des dispositions de cet arrêté est passible de 6 mois d'emprisonnement et 30.000 euros d'amendes, et les contrevenants s'exposent à des interdictions administratives de stade, précise-t-on. Les supporters stéphanois avaient eux aussi été interdits de se déplacer à Marseille pour le match aller le 28 août dernier.



L'Olympique de Marseille est actuellement 2e de Ligue 1, tandis que l'AS Saint-Etienne pointe à la 18e place. Les Marseillais restent sur deux victoires d'affilée en championnat et voudront enchaîner pour sécuriser leur place de dauphin.