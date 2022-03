Saint-Etienne: fin de saison pour Sacko, gros coup dur pour les Verts

Falaye Sacko, sorti sur blessure contre Troyes lors de la dernière journée de Ligue 1, va être absent jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur malien, titulaire indiscutable de Pascal Dupraz mais prêté sans option d'achat, pourrait même ne plus jamais reporter le maillot des Verts.

Coup dur pour l’AS Saint-Etienne dans sa mission maintien. Falaye Sacko, sorti après moins d’un quart d’heure de jeu face à Troyes le week-end dernier (1-1, 29e journée de Ligue 1), ne rejouera plus sous le maillot vert, en tout cas pas cette saison. La nature précise de la blessure doit encore être établie, mais l’indisponibilité courra a minima jusqu’à la fin de la saison. C’est le ligament du genou droit qui est touché.

Arrivé du Vitoria Guimaraes en prêt sans option d’achat à la toute fin du mercato hivernal, le défenseur central malien de 26 ans a largement contribué à solidifier la défense stéphanoise et sa justesse technique a fluidifié le jeu offensif des Verts.

Il pourrait ne plus jamais reporter le maillot de Saint-Etienne

"Très déçu de m’être blessé et d’avoir abandonné mes coéquipiers durant le match", avait réagi Sacko sur Instagram après la rencontre face à Troyes. "Je ferai tout pour revenir à fond et aider le club à assurer le maintien, merci pour tous vos messages." Malheureusement, il ne reportera plus le maillot des Verts cette saison et pourrait même avoir fait ses adieux définitifs au public stéphanois, son prêt prévoyant un retour au Portugal le 30 juin prochain.

En conférence de presse, Pascal Dupraz avait fait part de son immense inquiéude. "La catastrophe c’est d'avoir perdu Sacko, c’est ce qui m’ennuie vraiment, davantage que d’avoir perdu deux points. C’est fâcheux pour le joueur et pour nous. C’est probablement ligamentaire, et le docteur m’a dit que c’était sérieux."

Après 29 journées, l’AS Saint-Etienne est 18e et barragiste de Ligue 1, à un point de Clermont (17e). Avec une seule défaite en championnat depuis fin janvier, les hommes de Pascal Dupraz ont néanmoins réussi à faire un petit trou avec Metz (19e), qui pointe à quatre unités des Stéphanois.