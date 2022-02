Ligue 1: l'OM régale face à Angers dans un match de folie, avec un triplé de Milik

Grâce à trois buts de son avant-centre polonais Arkadiusz Milik, l’Olympique de Marseille a écrasé Angers 5-2 à l’issue d’un match très spectaculaire, ce vendredi au stade Vélodrome, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. L’OM s’empare provisoirement de la deuxième place du championnat.

Un vrai festival! Pour la fin des jauges dans les stades de Ligue 1, l’OM a régalé ses 50.000 supporters. L’équipe de Jorge Sampaoli, qui avait été renversée par l’OL en milieu de semaine en match en retard, s’est vengée sur Angers, écrasé 5-2 au stade Vélodrome pour l’ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Gerson, Cengiz Under et surtout un triplé d’Arkadiusz Milik ont offert un magnifique succès aux Olympiens, provisoirement deuxièmes du classement en attendant Nice-Clermont dimanche (15h).

Il ne fallait surtout pas arriver en retard au Vélodrome où Angevins et Marseillais ont entamé cette rencontre à 100 à l’heure. Et ont offert un très spectacle. C'est d'abord le SCO qui douche les Olympiens, Fulgini profitant d’une maladresse de Gerson pour tromper Lopez (8e). Trois minutes plus tard, Bentaleb assomme l’OM avec un peu de réussite, sa frappe étant détournée par Kamara (11e). Mais les hommes de Jorge Sampaoli réagissent dans la foulée grâce un piqué parfait de Milik bien servi par Guendouzi (18e). Puis Gerson se rachète avec une frappe exceptionnelle de 25m (21e).

Quel réveil de Milik !

Si le rythme retombe un tout petit peu après la pause, le duo Gerson-Milik fait encore mouche, le Polonais s’offrant un 2eme but sur une remise du Brésilien (70e). Après son avoir exprimé son spleen et le coup de pression de Sampaoli ("Celui qui est le meilleur joue", a soufflé l’Argentin cette semaine), l’ex-Napolitain a retrouvé le sourire et le chemin du but. Et ce n'est pas fini puisque Milik s'offre même un triplé, son 2e en L1 (le premier était contre... Angers en mai dernier) sur un centre de Cengiz Under (77e). Et que dire de la reprise de volée du Turc pour cloturer le récital olympien ? Les supporters de l'OM en redemandent déjà.