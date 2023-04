Ligue 1: la diffusion de PSG-Lens sera perturbée, les 14 premières minutes en plan large

En raison d’un mouvement social des techniciens d’un prestataire des chaînes de télévision, la diffusion du sommet de la Ligue 1 PSG-Lens samedi soir sur Canal+ Sport (coup d'envoi à 21h) sera perturbée. Le premier quart d’heure ne sera visible qu’en plan large.

Après le Top 14 et le match de Ligue 1 Rennes-Reims, la diffusion du choc PSG-Lens ce samedi soir sur Canal+ Sport (21h) sera aussi fortement impactée par un mouvement social des techniciens d’AMP Visual TV, le prestataire de tournages télévisés. Un appel au débrayage durant tout le week-end avait été lancé par le syndicat CGT d’AMP Visual TV afin de protester contre la non-augmentation des salaires. Il a été très suivi et le sera aussi pour le sommet du championnat de France entre le leader parisien et son dauphin lensois.

>> Suivez PSG-Lens en direct

Le VAR fonctionnera normalement

Le débrayage a en effet été voté à l'unanimité par AMP Visual sur cette affiche de la 31e journée de championnat. Les 14 premières minutes de la rencontre seront diffusées en plan large. Les téléspectateurs seront donc privés des plans serrés, des plans de coupe et des ralentis.

Le mouvement social aurait pu avoir de fâcheuses conséquences sur le fonctionnement du VAR mais selon toute vraisemblance, l'assistance vidéo fonctionnera normalement, du coup d'envoi au coup de sifflet final, croit savoir Le Parisien. Une solution alternative a été trouvée pour pallier l'absence de certaines images fournies par l'opérateur. D'après nos confrères, la société Hawk-eye, prestataire de la Ligue a assuré à la LFP qu'elle pourrait trancher une situation litigieuse le cas échéant sur la base de ses propres images.