PSG-Lens: la diffusion TV du début de match perturbée par un mouvement social ?

Un mouvement social des techniciens appartenant à un prestataire de Canal+ pourrait perturber la diffusion du sommet de la 31e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lens, un choc retransmis samedi soir sur Canal+ Sport (21h).

A quoi ressemblera le premier quart d’heure de PSG-Lens ? A moins d’être au Parc des Princes, le début du choc de Ligue 1 comptant pour la 31e journée de championnat risque de vous surprendre. Non pas pour la qualité du spectacle mais parce que la retransmission du match diffusé en direct sur Canal+ Sport (21h) pourrait être dégradée en raison d’un mouvement social des techniciens. Un appel au débrayage a été lancé par le syndicat CGT d’AMP Visual TV, le prestataire de tournages télévisés, mobilisé sur les événements sportifs.

>> PSG-Lens en direct

Ce mouvement social s’explique par un conflit avec la direction sur la non-augmentation des salaires. Très suivi, il a déjà impacté la diffusion du match de Top 14 entre le Racing et l’UBB sur Canal+. Le premier quart d’heure de la rencontre n’a été retransmis qu’en plan large. Ce mouvement a également eu un impact sur le VAR qui n'était pas disponible durant le premier quart d'heure. Après quinze minutes de jeu, la retransmission a repris normalement, avec plusieurs caméras et plusieurs plans disponibles. Le VAR était également de nouveau disponible.

Cet appel au débrayage de 59 minutes (45 minutes d’avant-match et les 14 premières minutes) pourrait donc fortement perturber la diffusion du choc PSG-Lens au Parc des Princes. AMP Visual a toutefois prévu une équipe doublon pour assurer la retransmission, au cas où. "Toutes les équipes de Canal+ ont été mobilisées en urgence et nous mettons tout en œuvre afin d'assurer les diffusions les plus proches des standards proposés habituellement à nos abonnés. Nous espérons un retour rapide à la normale", assure Thomas Sénécal, le patron des sports de Canal+.