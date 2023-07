Ligue 1: la DNCG valide le nouveau projet sportif de Strasbourg après son rachat

La Direction nationale du contrôle de gestion a confirmé ce lundi l'absence de toute sanction à l'encontre du Racing Club de Strasbourg. Malgré un budget modifié suite au rachat du club par la société de l’Américain Todd Boehly, le gendarme financier du football a validé le nouveau projet économique du club alsacien présidé par Marc Keller.

Strasbourg semble bel et bien entré dans une nouvelle dimension. A l'inverse de l'OL version John Textor, le club alsacien a échappé aux sanctions de la DNCG suite à son rachat par BlueCo. Le consortium mené par l'homme d'affaires américain Todd Boehly, également propriétaire de Chelsea, a donc convaincu le gendarme financier du football tricolore de la viabilité de son projet.

La société emmenée par l’Américain Todd Boehly est adossée à Clearlake Capital, un des plus grands fonds du monde qui gère 80 milliards d’actifs dans le monde. Le Suisse Hansjörg Wyss et de Mark Walter font également partie des nouveaux partenaires du club. Président et actionnaire avant le rachat, Mark Keller est resté en place et a déjà lancé le mercato estival du club alsacien.

Les grandes manœuvres lancées à Strasbourg

Après la nomination de Patrick Vieira sur le banc, Strasbourg a aussi officialisé le transfert d'Abakar Sylla en provenance du FC Bruges pour un montant estimé à 20 millions d'euros. Plusieurs autres recrues devraient arriver cet été en Alsace, alors que le club a annoncé la couleur avec sept ou huit renforts visés.

Maintenu de justesse en Ligue 1 en 2022-2023, Strasbourg cherchera à franchir un pallier en 2023-2024 mais va devior gérer un gros début de campagne. Après un duel face à l’OL devant leur public de la Meinau lors de la première journée de championnat, les Alsaciens se rendront à Monaco, puis recevront Toulouse. Pour son dernier match avant la trêve internationale de septembre, Strasbourg voyagera à Nice lors de la quatrième journée de L1. De quoi, peut-être, déjà y voir plus clair sur les nouvelles ambitions du club dans l’élite.

Les décisions de la DNCG pour la L1 avant 2023-2024

Aucune mesure prise à l'égard du club par la DNCG pour 16 équipes de L1: AS Monaco, FC Nantes, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, LOSC Lille, Stade Rennais, FC Metz, Le Havre AC, Clermont Foot 63, FC Lorient, OGC Nice, Toulouse FC, Montpellier Hérault SC, Stade de Reims, RC Lens, Stade Brestois 29 et RC Strasbourg

Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations: Olympique Lyonnais