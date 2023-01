Ligue 1: la lettre du président de Lorient pour désamorcer la polémique autour de Bournemouth et du transfert de Ouattara

Dans une lettre adressée aux supporters lorientais ce dimanche, le président de Lorient, Loïc Fery, s'est voulu rassurant concernant l'arrivée du propriétaire de Bournemouth dans le capital du club breton et a reconnu un timing étrange du transfert Dango Ouattara dans ce même club.

Un discours rassurant. Dans une longue lettre ouverte adressée à ses supporters, le président du FC Lorient, Loïc Fery, est revenu sur les récentes actualités du club, à savoir l'entrée dans le capital du propriétaire de Bournemouth (à hauteur de 40%) et le départ de Dango Ouattara dans ce même club contre un transfert de 23 millions d'euros (avec bonus).

"Le montant permettra de mieux armer notre effectif"

"Je conçois que le timing engendre l’amalgame, reconnaît d'ailleurs le dirigeant breton au sujet de ce transfert suspect pour beaucoup, tant le prix semble sur-évalué par rapport à la valeur estimée du joueur. Le transfert de Dango est pointé du doigt, comme si cette vente signifiait que nous renoncions à toute ambition et comme si notre joueur avait signé à Bournemouth sous la contrainte."

"Dango pourra exprimer pourquoi lui et son agent ont fait ce choix plutôt qu’un autre. Quitte à ce que le FC Lorient ouvre la porte d’un départ, je préfère conclure avec le club qui nous a proposé la meilleure offre, dont le montant permettra de mieux armer notre effectif", explique Loic Fery. Le transfert de l'ailier semble avoir a été facilité par l'entrée dans le capital du FCL de Black Knight Football and Entertainment (BKFE), entreprise détenue par le milliardaire américain Bill Foley... propriétaire de Bournemouth.

"Limiter à un seul départ majeur sur l’hiver"

Une entrée dans le capital à hauteur de 40% que défend aussi Loic Fery, pointant les difficultés des clubs français à "affronter simultanément la crise sanitaire et la faillite du diffuseur". "Depuis cette période, je n’ai jamais caché l’éventualité de revoir notre modèle actionnarial pour partager les risques et surtout multiplier les chances de rendre le club FC Lorient plus solide en continuant à le développer", ajoute-t-il.

Il se défend aussi d'avoir voulu influencer sur la trajectoire du jeune de 20 ans en l'envoyant à Bournemouth et plaide un "plan de carrière" et "des envies" de la part de Dango Ouattara. "Avec l’attractivité du projet sportif et le discours convaincant du coach, nous pouvons influencer ces envies et essayer de retenir nos talents comme nous l’avons souvent fait ces dernières années quand c’était possible, et comme nous le faisons actuellement pour tenter de limiter à un seul départ majeur sur l’hiver."

"Le FC Lorient ne deviendra pas une 'succursale'"

"Par son ADN formateur, le FC Lorient est voué à regarder grandir ses pépites dans une autre sphère, assure-t-il. Et nous devons accepter cette idée sans être toujours maitres du calendrier, dans un contexte où nos joueurs n’ont jamais suscité autant de convoitises."

"Je répète que le FC Lorient ne deviendra pas une « succursale » (de Bournemouth), garantie le président. Je suis l’actionnaire majoritaire et le président, avec le pouvoir de décision nécessaire pour suivre notre stratégie de développement. Il ne s’agit donc pas d’une « remise à plat de tout le fonctionnement » mais d’une continuité de gestion."