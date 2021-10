Ligue 1: la LFP veut délocaliser Monaco-Lyon en Chine

Comme annoncé par L’Equipe, la Ligue de football professionnel aimerait délocaliser en Chine le match de la 23e journée de Ligue 1 entre Monaco et l'OL. Il faut encore convaincre la FIFA.

Comme indiqué ce jeudi par le quotidien L’Equipe, la Ligue de football professionnel souhaite délocaliser en Chine le match Monaco-Lyon, comptant pour la 23e journée de Ligue 1 et programmé le week-end du 6 février. L’idée remonte à plusieurs mois déjà et était au cœur de discussions entre Jean-Michel Aulas, président de l'OL, Oleg Petrov, vice-président de l'ASM, et Vincent Labrune, président de la LFP.

Lyon et Monaco ayant des partenaires chinois, l’idée a germé d’organiser un match en Chine pour exposer ponctuellement la Ligue 1 dans un territoire à conquérir pour à terme permettre d’augmenter les droits internationaux. Mais pour que ce projet aboutisse il faut l’aval de la FIFA qui, en général, interdit la tenue de matchs de championnats hors du territoire du pays concerné.

Des discussions à venir entre la LFP et la FIFA

En 2010, Evian Thonon Gaillard avait par exemple demandé à jouer ses matchs domestiques à Genève pour des raisons de proximité géographique et de bassin économique. Une demande refusée à l’époque par l’UEFA. Des discussions vont donc s’engager entre la LFP et la FIFA pour tenter de convaincre l’instance internationale.

Les dirigeants du foot français vont faire valoir qu’il ne s’agit que d’un match, donc une opération ponctuelle, que la période ne pose pas de problème de calendrier, que les deux clubs sont d’accord et qu’il est important pour le foot français de pouvoir se développer à l’international. Reste à voir si la FIFA sera sensible à ces arguments.