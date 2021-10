Bundesliga: Leipzig ne se rassure pas avant d’aller défier le PSG en Ligue des champions

Trois jours avant son déplacement à Paris, en Ligue des champions, pour affronter le PSG, Leipzig est allé chercher un match nul sans panache à Fribourg (1-1) en Bundesliga.

Leipzig n’est pas guéri. Prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions (mardi à 21h sur RMC Sport), l’équipe saxonne a été tenue en échec samedi sur la pelouse de la surprise Fribourg (1-1), et ne s’est pas rassuré, loin de là, ratant au contraire l’occasion de basculer sur une dynamique très positive avant les retrouvailles avec la coupe aux grandes oreilles.

Grâce à ce match nul, la formation de Christian Streich demeure en revanche la seule équipe invaincue du championnat allemand, au pied du podium de Bundesliga. Pour le RB Leipzig, c’est un nouveau coup d’arrêt, alors que les partenaires de Forsberg restaient sur deux victoires fleuves face à des équipes tendres (6-0 contre le Hertha, 3-0 contre Bochum).

Tout semblait rentrer dans l’ordre, du moins en championnat, après un début de saison laborieux - car en Ligue des champions, le RB Leipzig ne décolle toujours pas -, mais le RB Leipzig a encore manqué de constance sur l’ensemble du match, alternant fulgurances et absences. Pénible huitième de Bundesliga, Leipzig aurait pu descendre au classement sans un maximum de réussite.

L’équipe allemande a bénéficié d’un penalty généreux accordé à Christopher Nkunku, puis transformé par Emil Forsberg (32e). Le Suédois permettait à son équipe de basculer en tête à la pause au terme d’un premier acte très plaisant et spectaculaire, mais il était écrit que la montée en puissance de Fribourg sur le plan offensif allait payer.

Fragilité et nervosité

Cela aurait pu se concrétiser sous la forme d’un penalty, mais l’arbitre oubliait de siffler une faute évidente de Simakan sur Höler, provoquant la colère de ce dernier. Ce n’était que partie remise, puisque Woo-yeong Jeong profitait des largesses défensives de Leipzig pour égaliser de la tête (63e), sans aucun adversaire pour le contrarier dans son entreprise.

Sauvé à deux reprises par ses montants (45e, 90e), Gulacsi a préservé l’essentiel avec un arrêt réflexe impressionnant (85e). Beaucoup moins dangereux qu'en première période, le RB Leipzig a manqué de tranchant et de sa puissance habituelle dans le jeu en transition, Christopher Nkunku ne parvenant pas à peser autant qu’il l’aurait certainement souhaité, lui qui restait sur un doublé à domicile.

Facteur inarrêtable de succès pour son équipe ces dernières semaines, avec huit buts en cinq matches toutes compétitions confondues, le Français n’a pas connu la même réussite ce week-end, à l’image de son équipe, très nerveuse en fin de match, preuve que l’ensemble reste fragile.

Dans le ventre mou d’un championnat qui tourne au ralenti, Leipzig compte déjà cinq points de retard sur le podium avant l’affrontement entre le Bayer Leverkusen (3e) et le Bayern Munich (2e). Un moindre mal, mais pas idéal non plus avant un déplacement capital à Paris, en Ligue des champions. Une défaite face au Paris Saint-Germain mardi, et l’aventure européenne de Leipzig serait quasiment terminée.