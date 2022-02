Ligue 1: la stat terrible de la défense de Bordeaux, qui signe une première depuis 1959-1960

Tenu en échec par Monaco ce dimanche (1-1), Bordeaux a égalé un triste record, devenant la troisième équipe à ne réussir aucun clean sheet après 25 journées de Ligue 1.

Jusqu'où s'arrêtera le calvaire des Girondins de Bordeaux? Toujours bon derniers de Ligue 1 et tenus en échec par Monaco ce dimanche (1-1), malgré une supériorité numérique, les hommes de David Guion ont encaissé leur 62e but en 25 matchs de championnat cette saison. Les Bordelais égalent une triste performance, en devenant la troisième équipe à ne réussir aucune clean sheet lors de ses 25 premiers matchs d'une saison de Ligue 1, après Toulon et le Stade Français en 1959-1960, et la première en étant non-promue, rapporte Opta.

Cancre du top 5 européen

Cette nouvelle ligne de statistiques peu reluisantes est un coup de massue supplémentaire pour le club de Gérard Lopez, pire défense des cinq grands championnats depuis quelques semaines (62 buts encaissés). En Allemagne, Greuther Fürth n'est pas loin, avec 61 buts pris en 23 matchs. En Italie, la Salernitana a cédé à 55 reprises en 24 sorties.

Norwich, qui affiche l’arrière-garde la plus perméable de Premier League, en est à 53 buts en 25 rencontres. En Espagne, Levante a pris 50 buts en 24 matchs. Toujours à la lutte pour le maintien, Bordeaux va vivre des semaines décisives avec des chocs face aux concurrents directs (Clermont, Troyes, Metz) mais aussi des grosses cylindrées (PSG, Lille, Lyon), qui pourraient poser de nombreux problèmes à l'arrière-garde girondine.