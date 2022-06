Ligue 1: Labrune espère voir un club français gagner une coupe d'Europe "dès la saison prochaine"

Président de la LFP, Vincent Labrune s'est exprimé ce samedi devant des acteurs du foot français à l'occasion de l'assemblée générale de la FFF. L'occasion pour lui de fixer des objectifs européens élevés aux clubs tricolores.

Vincent Labrune veut voir le football français tout en haut de l'affiche. Et surtout sur le toit de l'Europe. C'est le message qu'a fait passer ce samedi le président de la Ligue de football professionnel, lors de l'assemblée générale de la FFF. Invité à s'exprimer devant l'assemblée, le dirigeant a lancé un message plein d'ambition aux clubs professionnels.

"Le football de sélections français est une référence au niveau mondial, il permet de faire rayonner la France à l’international, a-t-il d'abord lancé. Nous avons un objectif à la LFP, qui est de faire également rayonner la France à l’international à travers la performance des clubs sur la scène européenne. Il n’y a pas de raison qu’on ne soit pas capables de gagners des trophées chez les pros, pour apporter du bonheur aux gens mais aussi pour développer nos recettes, via les droits internationaux."

Objectif "top 3 européen à l'horizon 2027"

Cette saison, la France a terminé 3e à l'indice UEFA après les résultats en Ligue des champions, Ligue Europa ou Ligue Conférence. "Malgré une relative contre-performance du PSG, c'est une très belle performance, a observé Labrune. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. On aurait même pu être deuxièmes si l’OM avait sorti Feyenoord en demi-finale (de Ligue Conference, ndlr), mais ce n’est que partie remise…"

Assurant vouloir viser "le top 3 européen à l'horizon 2027", Labrune espère que les clubs français passeront à la vitesse supérieure dès la saison prochaine, lors de l'exercice 2022-2023. Notamment grâce à la création de la société commerciale - son projet - qui va permettre aux clubs en question de se partager plus d'un milliard d'euros.

"Ça va nous permettre, dans un premier temps au niveau des pros, de conserver nos meilleurs talents, estime Labrune. On ne pourra pas bâtir d’équipes compétitives si tous les ans, les équipes qui se qualifient en coupes d’Europe vendent leurs meilleurs joueurs à nos concurrents européens. On vend nos meilleurs joueurs français dès qu’on a un début de performance. La création de cette société commerciale, à court terme, va donc nous permettre de conserver nos meilleurs joueurs dans nos principales équipes, et aussi nous permettre d’en recruter d’autres, pour être dès la saison prochaine – je le souhaite en tout cas – en capacité de gagner une coupe d’Europe." Et de conclure: "La création de cette société commerciale n’est pas une fin en soi, c’est le début d’une aventure pour nous permettre d’améliorer le football pro de demain."