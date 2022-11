Ligue 1: lanterne rouge, Angers vire son coach Gérald Baticle

Angers a annoncé la mise à pied conservatoire de son entraîneur Gérald Baticle, ce jeudi. Le technicien était sur la sellette après une série de sept défaites consécutives et une dernière place en Ligue 1.

Le couperet est tombé, ce jeudi: Gérald Baticle n'est plus l'entraîneur d'Angers. Il a été mis à pied après une série (toujours en cours) de sept défaites de rang en Ligue 1 qui a plongé le club à la dernière plus du championnat. L'intérim sera assuré par Abdel Bouhazama.

"La direction d'Angers SCO a notifié le mercredi 23 novembre une mise à pied, à titre conservatoire, à l'entraîneur de l'équipe professionnelle Gérald Baticle, indique le communiqué du club. L'intéressé a été informé de cette décision au cours d'un entretien qu'il a eu, ce mercredi 23 novembre, avec le président Saïd Chabane."

L'ancien attaquant d'Auxerre était sur la sellette depuis plusieurs semaines même si son président l'avait conforté dans ses fonctions en septembre après une claque contre Lyon (5-0). "On se parle avec Gérald, avait-il confié. Me dire 'vous avez perdu 5 ou 6 matches', ce n'est pas dans ma façon de faire. Il n'y a aucun sujet avec Gérald. Il sera là pour le prochain match et il sera sur le banc jusqu'à la fin de la saison."

L'urgence de résultats a finalement poussé le dirigeant à trancher, mercredi à son retour de vacances. Baticle avait été nommé sur le banc à l'été 2021 pour remplacer le taulier Stéphane Moulin, qui avait rejoint Caen après dix ans au Sco qu'il avait fait remonter en Ligue 1. Pour sa première saison, Baticle avait mené le SCO à la 14e place malgré un trou d'air en janvier et février (7 défaites de rang). Le technicien, passé sur le banc de Brest et celui de Lyon comme adjoint, était sous contrat jusqu'en 2025.