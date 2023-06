Ligue 1: le calendrier complet de l’OGC Nice pour la saison 2023-2024

Le calendrier complet de l’OGC Nice pour la saison 2023-2024 de Ligue 1 a été dévoilé ce jeudi. Découvrez l’intégralité du programme des Aiglons.

Les Aiglons sont fixés. Ce jeudi, l’intégralité du calendrier de la saison 2023-2024 de Ligue 1 a été dévoilé par la Ligue de football professionnel (LFP). L’OGC Nice, décevant 9e du précédent exercice, débutera à l’Allianz Riviera le week-end du 12-13 août avec une affiche à domicile face au LOSC.

Après cette entrée en matière, le Gym, qui devrait être dirigé par le jeune technicien italien Francesco Farioli, enchaînera avec un déplacement à Lorient le week-end du 19-20 août puis la réception de l’Olympique Lyonnais une semaine plus tard.

Au niveau des chocs, les Azuréens auront un difficile enchaînement face au PSG et à Monaco les week-ends du 16-17 et 23-24 septembre, à chaque fois à l’extérieur. Si l’on ajoute la réception de l’OM le 22 octobre, Nice débutera donc sa saison en affrontant Lille, Lyon, Paris, Monaco et Marseille lors des neuf premières journées.

Le calendrier complet de Nice

