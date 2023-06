Ligue 1: le calendrier complet de la saison 2023-2024 est connu

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi le calendrier complet des matchs de Ligue 1 pour la saison 2023-2024.

La reprise de la Ligue 1 arrive dans un peu plus d’un mois. Et tous les clubs sont désormais fixés sur l'identité de leur premier adversaire ainsi que leur programme tout au long de la saison. La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi le calendrier complet (club par club) pour la saison 2023-2024, qui fêtera le retour d’un championnat à 18 clubs comme ce fut le cas entre 1997 et 2002.

Nice-Lille comme affiche lors de la première journée

La rencontre entre Nice et Lille à l'Allianz Riviera s'annonce comme le choc de la 1ère journée, le week-end du 11-12-13 août. Le PSG, double champion en titre et nouveau recordman de sacres (11), débutera contre Lorient. Lens, son dauphin, ira à Brest alors que Marseille, 3e de la dernière édition, défiera Reims. Pour les Marseillais, cette première journée sera programmée entre les matchs aller et retour du troisième tour de qualifications à la Ligue des champions.

Un choc PSG-Lens dès la 3e journée

A noter qu'un choc entre le PSG et Lens, les deux premiers du classement à l'issue de la saison 2022-2023, est programmé dès la 3e journée, le 27 août au Parc des Princes. De quoi promettre un sacré test aux Sang et Or juste avant leur entrée en lice en Ligue des champions.

Rennes, 4e la saison passée, débutera par la réception de Metz, l'un des deux promus. Champion de Ligue 2, Le Havre fêtera son grand retour parmi l’élite après quatorze ans d’absence par un match face à Montpellier.

Parmi les principaux rendez-vous, les deux chocs entre le PSG et l’OM auront lieu lors de la 6e et 27e journée, d’abord au Parc des Princes le 24 septembre, puis au Vélodrome le 31 mars. L'Olympico, de son côté, se tiendra le 29 octobre (à Marseille) et le 4 février (à Lyon). L’OL, décevant septième de la dernière saison, lancera d'ailleurs sa nouvelle ère sans Jean-Michel Aulas par une rencontre à l'extérieur sur la pelouse de Strasbourg.

Pour ce qui est des autres affiches de la saison, voici les principales dates à cocher: les 24 septembre et 11 février pour le derby de la Cote d'Azur entre Nice et Monaco, 8 octobre et 31 mars pour celui du Nord entre Lille et Lens ou encore les 3 septembre et 21 avril pour le choc entre Paris et Lyon. À vos agendas.