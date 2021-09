Ligue 1: le clin d’œil de Villas-Boas à la victoire de l’OM au PSG

Le 13 septembre 2020, il y a un an jour pour jour, l’OM mettait un terme à neuf ans sans victoire face au PSG, avec un succès 1-0 au Parc des Princes. André Villas-Boas, qui était alors sur le banc olympien, n’a pas oublié. Le Portugais a même fait un petit clin d’œil pour cette date anniversaire sur les réseaux sociaux.

C’était il y a un an jour pour jour et cela semble il y a une éternité. Le dimanche 13 septembre 2020 restera une date mémorable pour tous les supporters de l’Olympique de Marseille. Après neuf années de souffrance, l’OM est enfin venu à bout du PSG (0-1). Chez l’ennemi en plus. Au Parc des Princes. Grâce à un but de Florian Thauvin, les Marseillais ont mis fin à une série de 20 matchs sans victoire face à leur rival. Une rencontre électrique qui s’est achevée dans la confusion la plus totale avec cinq cartons rouges, trois côté parisien et deux côté marseillais. Personne n’a oublié le gros clash entre Neymar et Alvaro en fin de rencontre (et même après sur les réseaux sociaux).

Le clin d'oeil de Villas-Boas sur PSG-OM © @Instagram

Le son de "Bande organisée"

Ce match très, très chaud est aussi dans la mémoire d'André Villas-Boas. L’entraîneur portugais était sur le banc de l’OM pour cette soirée historique, cinq mois avant de claquer la porte après des désaccords avec sa direction. Depuis, le coach de 43 ans est toujours sans clubs. Il profite de sa famille mais n’oublie jamais d’adresser des clins d’œil à ses anciennes formations sur les réseaux sociaux. Le premier "anniversaire" de la fin de cette maudite série et du triomphe de l’OM à Paris était une belle occasion. "Il y a un an… " a écrit AVB sur Instagram. Un post illustré par une photo de Dimitri Payet dansant sur la pelouse du Parc. Au son de "Bande organisée" bien sûr.