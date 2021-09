Ligue 1: les PSG-OM étaient devenus "une routine" pour Mbappé et les Parisiens

Dans le documentaire sur le PSG qui sort ce vendredi sur Amazon Prime Video, Kylian Mbappé revient notamment sur la rivalité avec l'OM, qui a "repris un coup de boost" selon lui depuis la saison dernière.

Après Manchester City et Tottenham, c’est au tour du PSG d’être mis à l’honneur dans un nouveau documentaire produit par Amazon Prime Video. Découpé en trois épisodes de 50 minutes, il sera disponible sur la plateforme américaine à partir de ce vendredi. "Intitulé PSG Ô Ville Lumière, 50 ans de légende", ce film permet de découvrir quelques coulisses de la saison dernière, comme l’arrivée de Mauricio Pochettino à la place de Thomas Tuchel, et propose des retours en arrière avec les témoignages de joueurs, anciens ou actuels, à l’image de Pedro Miguel Pauleta et David Beckham. Kylian Mbappé intervient lui aussi dans ce documentaire.

"Cette rivalité a repris un coup de boost"

Comme le rapporte Le Parisien, le champion du monde en profite notamment pour revenir sur la rivalité PSG-OM et sur la défaite subie au Parc des Princes le 13 septembre dernier face aux coéquipiers de Dimitri Payet (1-0). Un match tendu qui s’était conclu par cinq expulsions, trois côté parisien et deux côté marseillais. Dix-sept cartons avaient été distribués. C'était surtout la fin d'une très longue attente pour l'OM, qui avait signé sa première victoire face à Paris depuis 2011, toutes compétitions confondues. "C’était devenu une routine, raconte Mbappé, qui avait manqué cette rencontre. Genre : Ils viennent et on les bat. Cette rivalité a repris un coup de boost et c’est bien."

"Clairement, on voit que pour Paris, gagner un match contre l’OM, comme la victoire lors du Trophée des champions à Lens (le 13 janvier), n’est pas quelque chose de normal, appuie Ander Herrera. C’est différent du reste. Avoir battu Barcelone l’an passé c’était fantastique. Mais battre Marseille, c’est au-dessus." Le PSG a aussi dominé l'OM lors de la phase retour en Ligue 1, au Vélodrome (2-0). Cette saison, le premier rendez-vous entre les deux clubs est programmé le 24 octobre en terre marseillaise.