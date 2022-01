Ligue 1: le communiqué cinglant de l'UNFP pour charger Bordeaux

Visiblement révoltée par les mises à l'écart de Paul Baysse et Mehdi Zerkane, et la situation de Laurent Koscielny, l'UNFP s'en prend durement aux Girondins dans un communiqué ce jeudi.

"Les dirigeants des Girondins affichent une fois encore au grand jour leur profond mépris des contrats signés après les avoir multipliés à l'envi. Un Bordeaux imbuvable." Le communiqué se veut particulièrement cinglant. Ce jeudi soir, l’UNFP a décidé de s’en prendre durement aux Girondins et au management du président Gérard Lopez après les mises à l’écart de deux joueurs (Paul Baysse et Mehdi Zerkane) et le traitement infligé à Laurent Koscielny, autorisé à s’entraîner avec l’équipe première mais poussé dehors cet hiver.

"Ce Bordeaux-là est, pour l’UNFP, imbuvable"

"Qu’au pays du vin-roi, on décide ainsi – et une fois encore… et une fois de trop ! – de mettre la pression sur des joueurs, de les « foot-tre » au ballon afin qu’ils renoncent de façon prématurée à leur engagement contractuel, est indigne d’un grand club comme les Girondins de Bordeaux, qui, au moins et à la différence semble-t-il de quelques grands crus de la région, ne se cache pas derrière une étiquette trompeuse, mais dont les négociants, pardon les dirigeants, affichent au grand jour leur mépris des contrats signés. (...) Finalement, quels que soient le maître de chai ou l’année, 2019… 2022, ce Bordeaux-là est, pour l’UNFP, imbuvable", écrit l’UNFP dans ce texte virulent.

Mal en point en Ligue 1 où ils occupent la 17e place avec un seul point d’avance sur la zone rouge, avant leur déplacement dimanche à Rennes (13h), les Girondins cherchent actuellement à réduire leur effectif et diminuer leur masse salariale. Malgré cette situation compliquée, Vladimir Petkovic a récemment reçu le soutien de son président. "Je fonctionne de la façon suivante: commencer à parler d’un ultimatum pour un coach, ça revient à attendre quelques semaines pour le virer, a expliqué Lopez dans les colonnes de Sud Ouest. Ce n’est pas du tout le cas ici. Le projet n’est pas sur une demi-saison, une saison ou même deux. Ça ne sert à rien de changer pour avoir un effet d’annonce."