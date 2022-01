Bordeaux: Lopez confirme Petkovic jusqu'à la fin de la saison

Gérard Lopez, président de Lille, a accordé une interview à Sud-Ouest, dans laquelle il maintient sa confiance à l'entraîneur Vladimir Petkovic jusqu'à la fin de la saison malgré les mauvais résultats.

Gérard Lopez, président de Bordeaux, a accordé une interview à Sud-Ouest, ce jeudi, dans laquelle il tire la sonnette d’alarme alors que l’équipe pointe à la 17e place avec seulement un point d’avance sur le premier relégable (Metz). Malgré ces circonstances, il maintient sa confiance à l'entraîneur, Vladimir Petkovic.

"Ça ne sert à rien de changer pour avoir un effet d’annonce"

"Je fonctionne de la façon suivante: commencer à parler d’un ultimatum pour un coach, ça revient à attendre quelques semaines pour le virer, explique-t-il. Ce n’est pas du tout le cas ici. Le projet n’est pas sur une demi-saison, une saison ou même deux. Ça ne sert à rien de changer pour avoir un effet d’annonce. Ce serait une réponse d’équipe qui joue à court terme, habituée à faire l’ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2. Un club dans un projet à long terme ne répond pas de cette manière. Il faut être un peu plus réfléchi."

Il assure qu’il finira la saison, même s’il se méfie de la formule. "Selon le dicton, quand un président dit qu’un coach finira la saison, ce n’est pas bon signe, sourit-il. Mais ça n’a rien à voir. Ce n’est même pas une question de contrat (il est lié à Bordeaux jusqu’en 2024, ndlr), ça ne rentre pas en ligne de compte. Aujourd’hui, le classement ne va pas, les raisons sont identifiées depuis plus longtemps qu’une semaine, mais on savait qu’il fallait attendre le mercato pour changer. Mais il est clair que le coach, les joueurs, moi, sommes tous responsables de cette 17e place."

Gérard Lopez a aussi acté le départ de Laurent Koscielny dès janvier et s’est prononcé sur les deux autres joueurs écartés de l’effectif: Mehdi Zerkane et Paul Baysse. "Dans le cas de Mehdi, c’est un genre de sanction pour un problème de comportement, explique le président. Dans le cas de Paul, c’est plus un choix sportif. Je crois qu’il en est à ses troisièmes croisés, donc il s’agit plus de se demander ce qu’il peut encore apporter à l’équipe. Ce n’est pas un dossier complètement fermé. Il est censé jouer quelques matchs avec la réserve. Il y a une réflexion sur sa place dans l’effectif."