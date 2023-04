Ligue 1: le discours apaisant de la ministre des Sports sur la gestion du jeûne du ramadan

"Le cadre de la laïcité à la française a montré qu’il donnait l’espace et le contexte pour permettre de bien gérer ces situations", a déclaré Amélie Oudéa-Castéra ce mercredi matin sur France Info. La ministre des Sports réagissait aux débats autour de la gestion du jeûne du ramadan dans les clubs professionnels.

En France, les arbitres officiant dans le monde amateur ont eu pour consigne de ne pas interrompre les matches pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne en ce mois de ramadan. Le rappel de la Fédération française de football a relancé le débat sur un sujet qui est source de tensions.

Comment concilier football professionnel et ramadan? "Je pense que là-dessus il faut être très clair sur nos principes: la laïcité, protection de la liberté de croire, de ne pas croire, neutralité du service public, pas de prosélytisme", a estimé la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, ce mercredi sur France Info.

"Et en même temps, il faut être à la fois très déterminé et aussi sans esprit de polémique sur la manière dont ces principes clairs se mettent en œuvre, a-t-elle poursuivi chez nos confrères. Et je trouve que dans le football, en France, ça s’est plutôt pas mal passé jusqu’à présent. Parce que, de manière assez pragmatique, des joueurs de confession musulmane ont pu rompre le jeûne en utilisant des temps de pause, en utilisant les mi-temps. Je retiens que, en Ligue 1, comme en Ligue 2, et plus généralement dans le sport amateur, puisque la fédération s’est exprimée en rappelant les termes de ses statuts sur la neutralité des lieux de pratique et de compétition."

Oudéa-Castéra: "Faire confiance aux acteurs pour trouver les meilleures solutions"

Au sein des clubs professionnels, libre aux dirigeants et aux entraîneurs de gérer cette problématique comme ils l’entendent. Au FC Nantes, Antoine Kombouaré a établi un cadre pour permettre à ses joueurs de confession musulmane de gérer leurs efforts et d’éviter tout risque pour leur santé, notamment quand les séances sont doublées. Les entraînements sont aménagés tout au long de la semaine. Les jours de match, en revanche, tous les joueurs sont tenus de manger et de s’hydrater correctement. Ce qui implique pour les joueurs de confession musulmane de rompre le jeûne. Celui qui refuse sort du cadre et du groupe.

"Je pense que ça relève de chaque décision, a commenté la ministre des Sports. Ce sont des décisions d’entraîneurs qu’il ne m’appartient pas de commenter. Je pense qu’il y a une analyse de l’état de forme, de la manière dont la participation de ces joueurs se compare par rapport à d’autres joueurs dans l’équipe. On a vu qu’un Benzema avait très bien performé, donc ceci est relatif, dépend des athlètes. Et là aussi je pense qu’il faut faire confiance aux acteurs pour trouver les meilleures solutions sur ces sujets-là. Je trouve que le cadre de la laïcité à la française a montré qu’il donnait l’espace et le contexte pour permettre de bien gérer ces situations."