Montpellier: "Avec le ramadan, ils se déshydratent les gars", Der Zakarian a remplacé Sakho, victime de crampes

Michel Der Zakarian, l'entraîneur de Montpellier, confie avoir remplacé Mamadou Sakho en fin de match en raison de crampes au mollet consécutives à une déshydratation, liée à son respect du jeûne pendant le ramadan.

Comme souvent depuis le début de saison, Mamadou Sakho (33 ans) a été remplacé avant le coup de sifflet finale du match de Montpellier, dimanche face à Toulouse (1-2). Michel Der Zakarian, entraîneur montpelliérain, confie avoir remplacé le défenseur international français (29 sélections, 2 buts) en raison de crampes consécutives à une déshydratation liée à son respect du jeûne pendant le ramadan. Le soleil tapant (pour une température estimée aux alentours des 20 degrés) et la programmation du match en plein après-midi (15h) ont accentué le phénomène.

"Il avait des crampes aux deux mollets "

"Il avait des crampes aux deux mollets, a expliqué le technicien héraultais à l’issue de la rencontre. Avec le ramadan, ils se déshydratent les gars et s’ils ne se préparent pas bien au niveau de la nourriture… Il faisait chaud en plus."

La gestion du ramadan (débuté le 22 mars jusqu’au 21 avril) anime la Ligue 1 ces derniers jours après les propos d’Antoine Kombouaré, entraîneur de Nantes, assumant de se passer des services de l’international algérien Jaouen Hadjam face à son refus de rompre le jeûne. Michel Der Zakarian, lui, n’est pas dans la même logique et confie que certains membres de son effectif s’adaptent. "Le jour du match, certains joueurs mangent et reportent à plus tard", ajoute-t-il.

Le grand retour (raté) de Pedro Mendes

Arrivé à Montpellier en 2021, Sakho joue avec parcimonie cette saison (13 matchs, 1 but), lors de laquelle il été titulaire à six reprises. Dimanche, il a cédé sa place à la 78e minute de jeu à un grand revenant, Pedro Mendes, qui n’avait plus joué depuis le 21 mai 2022. Il s’agissait même de la deuxième apparition du Portugais après sa rupture du ligament croisé d’un genou en avril 2021. Sa reprise a été très compliquée avec une erreur ayant provoqué une grosse occasion adverse avant un tacle manqué à l’origine du deuxième but toulousain.

"Il s’entraîne avec nous depuis quatre semaines, a expliqué Der Zakarian pour justifier son choix de faire confiance à l’ancien Rennais. C’est normal que je le mette à son poste. Il a manqué une ou deux interceptions et un contrôle qui ont donné des situations à l’adversaire. Lui fait des erreurs, d’autres joueurs aussi. Ce n’est pas que Pedro qui nous fait perdre le match, c’est notre collectif. On est tous impliqués, moi y compris."