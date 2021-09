Ligue 1: le gros carton de Rennes, Lille et Monaco soulagés

En difficulté depuis le début de la saison, Lille et Rennes ont retrouvé le goût de la victoire face à Reims (2-0) et Clermont (4-0). Battu à Monaco (3-1), Saint-Etienne attend toujours sa première victoire de la saison.

Lille 2-1 Reims

Après deux défaites consécutives en championnat qui ont entraîné la colère des supporters, le champion de France s'est repris à domicile face au Stade de Reims grâce à son duo d'attaquants Burak Yilmaz-Jonathan David. Le Turc s'est mué en passeur ce mercredi, en déposant deux caviars sur les têtes de David et de Benjamin André. Malgré la réduction du score d'Alexis Flips sur pénalty, le LOSC a souffert mais se rassure sur le plan comptable. Ça méritait bien un cri de rage de la part de Jocelyn Gourvennec, même si les supporters en attendent davantage.

Rennes 6-0 Clermont

Autre équipe européenne malade, Rennes a mis fin à une série de trois défaites consécutives en Ligue 1. Les Rennais n'ont laissé aucune chance au promu clermontois, qui a encaissé cinq buts en 90 minutes. Le festival a débuté avec Jonas Martin, auteur de son premier but depuis le 2 décembre 2018, avant que Martin Terrier, Kamaldeen Sulemana par deux fois, Gaétan Laborde et Flavien Tait ne viennent achever la démonstration rennaise. Grâce à ce large succès, Rennes fait un bond de six places avant les rencontres de 21 heures.

Nantes 3-1 Brest

L'embellie des Canaris se poursuit. Trois jours après le probant succès à Angers (4-1), Nantes a confirmé à la Beaujoire face à une timide équipe de Brest. Innarrêtable depuis le début de la saison, Ludovic Blas a marqué son 4e but de la saison en reprenant une frappe contrée de Moses Simon. Les Nantais ont réussi à faire le break dès le retour des vestiaires par Pedro Chirivella et Kalidou Koulibaly. Les Brestois se sont réveillés bien trop tard, avec la réduction du score de Jérémy Le Douaron à vingt minutes du terme.

Monaco 3-1 Saint-Etienne

Saint-Etienne n'y arrive toujours pas. A la recherche de sa première victoire de la saison, les Verts sont repartis de Monaco avec une quatrième défaite dans la valise. Plombés par l'exclusion d'Etienne Green en première période, Saint-Etienne pensait avoir fait le plus dur en égalisant grâce à Denis Bouanga, mais le duo Kévin Volland-Wissam Ben Yedder s'est réveillé au meilleur des moments pour offrir aux Monégasques un deuxième succès en sept matchs. L'ASM peut souffler et prendre un peu d'air sur la zone rouge.

Montpellier 3-3 Bordeaux

Le match le plus fou de ce premier multiplex. Alors que les Montpelliérains pensaient avoir fait le plus dur en renversant les Girondins grâce à un doublé de Valère Germain et une reprise de Florent Mollet, les Bordelais se sont battus pour arracher le point du nul grâce à Samuel Kalu. Une juste récompense pour les hommes de Vladimir Petkovic, qui avaient inscrit deux bijoux en première période par l'intermédiaire de Hwang Ui-Jo et Junior Onana. Pourtant, ce petit point n'arrange pas les affaires des Girondins, toujours en bas de classement.