Ligue 1: le gros chambrage de Neymar à Atal lors de PSG-Nice

Etincelant depuis l’entame de la saison, Neymar domine régulièrement ses adversaires directs sur les pelouses de Ligue 1. Youcef Atal n’avait pas échappé à la règle lors du récent PSG-Nice (2-1) en octobre.

Est-ce la perspective de la Coupe du monde qui a rendu Neymar si sérieux et appliqué cette saison ? "Neymar est arrivé le 4 juillet, fit, prêt", a souligné Christophe Galtier sur RMC mardi lors de Rothen s’enflamme. "Il y a une prise de conscience de sa part et de son organisation autour de lui, avance également Galtier. Evidemment, il y a aussi cet objectif Coupe du monde." Si l’attitude post-Mondial du Brésilien demeure bien sûr encore une énigme, ses nouvelles prédispositions s’avèrent payantes cette saison.

L’ancien joueur du Barça a déjà compilé 15 buts et 12 passes décisives cette saison avec le PSG. Les stats ne disent pas tout. Collectif et impliqué dans le travail défensif, le Brésilien affiche un rendement qui booste le club champion de France.

Neymar interpelle Bulka sur Atal

Ses adversaires directs sur les pelouses de Ligue 1 ne diront pas autre chose. Notamment Youcef Atal. Dans un article consacré à la première partie de saison du club parisien, L’Equipe révèle une anecdote qui souligne l’aspect chambreur du joueur formé à Santos.

Début octobre, Nice se rend au Parc des Princes. Atal est chargé de particulièrement surveillé Neymar. Mais ce dernier prend nettement le dessus sur l’international algérien, dépassé sur la pelouse parisienne et coupable de plusieurs fautes sur le Ney. Au point subir un chambrage en règle du Brésilien à la pause. Apercevant son ancien coéquipier, et désormais gardien à l’OGCN, Marcin Bulka, Neymar lui a lancé selon L’Equipe : "Eh, Marcin ! Tu demanderas à Atal s'il sait combien elles coûtent ces jambes-là..." C’était 222 millions d’euros en 2017 lors de son transfert du Barça à Paris. Et si la cote des gambettes du Brésilien a depuis baissé, la somme est probablement encore effectivement très élevée.