Coupe du monde 2022: "Génial de jouer aux côtés des plus grands", Neymar se réjouit de jouer avec Mbappé

A quelques jours de disputer la Coupe du monde avec le Brésil, Neymar a accordé une interview au journal anglais The Telegraph. Il y détaille sa relation avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, ses deux coéquipiers au PSG et prétendants, comme lui, au titre mondial.

Tous les yeux sont désormais braqués sur la Coupe du monde, qui s'ouvrira dimanche au Qatar. Huit jours avant le premier match du Brésil contre la Serbie, The Telegraph a publié une interview de la star de la Seleçao, Neymar. Il y fait notamment l'éloge de Kylian Mbappé et de Lionel Messi.

Lancé sur son coéquipier français du PSG, Neymar se montre très élogieux: "Kylian est un jeune joueur qui a grandi et montré son potentiel et qui a encore beaucoup à faire. C'est toujours génial de jouer aux côtés des plus grands, j'ai toujours préféré ça parce que les chances de gagner sont plus élevées." Les querelles du début de saison entre les deux hommes semblent loin, même s'ils pourraient être amenés à s'affronter durant le Mondial.

La France favorite, l'Argentine aussi, au même titre que le Brésil

"Tout le monde a évidemment de grands espoirs pour la Coupe du monde et ne se sent pas anxieux mais excité. Tout le monde veut être à la Coupe du monde", tranche Neymar. Blessé avant l'humiliation à domicile contre l'Allemagne (7-1) en 2014, et à cours de forme en 2018, Neymar n'a jamais attaqué une Coupe du monde en aussi bonne forme que celle qui est la sienne. Conscient qu'il a peut-être l'opportunité de marquer à jamais l'histoire de la sélection. "La Coupe du monde est mon plus grand rêve", concède t-il.

S'il se concentre sur sa Coupe du monde, il a avoué que les trois hommes s'étaient parfois chambrés, notamment avec l'Argentin, qui dispute probablement son dernier Mondial: "On en parle peu mais parfois on plaisante sur le fait de se croiser en finale. Je lui dis (Messi) que je serai champion et que je gagnerai contre lui et on rigole bien, plaisante le Brésilien. Jouer avec lui et Kylian est un énorme plaisir. Ce sont deux grands, Messi étant longtemps considéré comme le meilleur au monde."

Le Brésil affrontera la Serbie le 24 novembre, la Suisse le 28 et le Cameroun le 2 décembre.