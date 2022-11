PSG: l'énorme chambrage de Di Meco à Galtier en plein direct

Invité exceptionnel de RMC ce mardi, Christophe Galtier a notamment effectué un bref passage à la fin du Super Moscato Show. L'entraîneur du PSG y a retrouvé son ami Eric Di Meco. Le consultant s'est gentiment moqué de son ancien coéquipier de l'OM à plusieurs reprises.

On tient peut-être la séquence "esseptionnelle" de la semaine. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mardi sur RMC, Christophe Galtier s’est livré en longueur sur son travail à Paris et ses ambitions en Ligue des champions. Le technicien en a aussi profité pour rendre visite au Super Moscato Show lors du célèbre Kikadi. L’entraîneur du Paris Saint-Germain y a retrouvé son ami Eric Di Meco. Anciens coéquipiers à l’OM, le membre de la Dream Team RMC Sport et le technicien sont restés proches.

La preuve avec un superbe chambrage signé par le consultant: "Partout où tu es passé Galette, tu as laissé des cimetières, a lancé Eric di Meco sur le ton de la plaisanterie. Si cela pouvait arriver encore une fois là où tu es…" A l’origine, le coach du club francilien était invité à réagir sur les difficultés de Saint-Etienne en Ligue 2.

>> Le passage de Galtier sur RMC

"Ce sont les stars qui ont gagné le match"

Une punchline en forme de tacle à la gorge dont Eric Di Meco a le secret. Mais fait avec humour et amour, cela a provoqué l’hilarité en studio de RMC et même Christophe Galtier a ri de bon cœur. Alignés ensemble lors du Kikadi, le consultant et l’entraîneur du PSG ont permis à un auditeur de gagner un cadeau.

Non sans une dernière petite pique amicale destinée à Galette par son ami. Toute ressemblance avec son travail à Paris avec les Neymar, Mbappé et Messi étant purement fortuite. Bien entendu.

"Il est encore là Galette, s’est même interrogé Eric Di Meco comme inquiet de ne plus entendre son ancien partenaire marseillais en plateau. Parce que le Kikadi, c’est à l’image de son début de saison. C’est-à-dire qu’il ne sert à rien, ce sont les stars qui ont gagné le match."

Et l’ancien défenseur de l’équipe de France de conclure son intervention dans un éclat de rire général: "Je dis cela, je ne dis rien. Allez, au revoir! Bise mon poulet."