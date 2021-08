Ligue 1: le groupe de l'OM pour défier Nice, sans les probables partants Caleta-Car et Radonjic

L'OM a dévoilé le groupe qui fera le déplacement à Nice dimanche soir (20h45). Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic, en instance de départ, sont absents, tout comme Arkadiusz Milik et Pau Lopez, toujours blessés.

L'OM va se présenter à l'Allianz Riviera de Nice avec un groupe légèrement différent de celui qui a affronté les Girondins de Bordeaux lors de la dernière journée de Ligue 1 (2-2). Ce samedi, à 24 heures du choc contre les hommes de Christophe Galtier, le club phocéen a officialisé les 19 hommes qui prendront part au déplacement, avec plusieurs absents de marque.

Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic ne figureront pas sur la feuille de match pour défier les Aiglons. Les deux hommes, vraisemblablement aptes physiquement, sont tous les deux en instance de départ. Cette absence du groupe olympien est loin d'être anecdotique et pourraît être un signe que leur situation pourrait évoluer d'ici les prochains jours. Le défenseur croate, l'une des plus grosses valeurs marchandes du club, plaît notamment beaucoup en Angleterre. Le virevoltant ailier serbe, lui, est fortement désiré du côté du Hertha Berlin.

Milik, Lopez et Balerdi également absents

Arkadiusz Milik ne sera pas non plus du court déplacement dans les Alpes-Maritimes. L'attaquant polonais n'a plus rejoué depuis la 38e journée de la saison passée contre Metz (où il avait marqué) et poursuit sa préparation pour revenir au plus haut niveau. Même s'il a repris l'entraînement au début du mois d'août, Jorge Sampaoli révélait il y a quinze jours qu'il devrait faire son retour dans l'effectif marseillais lors de la deuxième quinzaine de septembre.

Autre absent de longue date côté marseillais: Pau Lopez. Le portier, arrivé de la Roma cet été pour concurrencer Steve Mandanda, n'a toujours pas joué une seule minute sous le maillot olympien. Enfin, Leonardo Balerdi, expulsé contre Bordeaux pour un tacle très dangereux, va purger le premier de ses deux matchs de suspension contre Nice.