Ligue 1: le groupe du PSG pour le déplacement à Lille, avec les stars mais sans Navas

Ce dimanche à 20h45, le PSG aura le droit à son premier gros affrontement de la saison avec le déplacement à Lille pour la troisième journée de Ligue 1. Christophe Galtier a convoqué un groupe de 21 joueurs, avec les stars Messi, Neymar et Mbappé. Seul Keylor Navas est absent pour cause de blessure.

Séduisant dans le jeu depuis le début de la saison, le PSG va pouvoir confirmer ces bonnes dispositions contre un adversaire plus relevé. Face à Lille, également intéressant dans le jeu et qui compte une large victoire contre Auxerre (4-1) et un nul face à Nantes (1-1), les Parisiens devront composer avec une absence dans le groupe.

Pressenti pour rejoindre Naples, Keylor Navas ne figure pas dans la liste des 21 joueurs convoqués par Christophe Galtier. Le portier a quitté l’entrainement en raison d’une "douleur lombaire". Comme précisé par le club, le costaricien restera en soins et un point sera fait dans deux jours. C’est Alexandre Letellier qui prend place dans le groupe, accompagné de Gianluigi Donnarumma et Sergio Rico.

Une rencontre sous le signe de retrouvailles

Cette opposition entre les Lillois et les Parisiens aura une saveur particulière pour certains. Récemment arrivé, Renato Sanches, buteur dès sa première apparition contre Montpellier le week-end dernier, va déjà retrouver son ancien club à la Decathlon Arena. De même pour Galtier qui avait remporté le titre de champion de France au détriment du club de la capitale en 2021.

Dans le groupe des indésirables depuis quelques semaines, Idrissa Gueye, Ander Herrera et Julian Draxler ne sont pas présents. Comme le jeune Warren Zaïre-Emery. Les stars sont par contre au rendez-vous avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Concernés par des rumeurs de départ, Leandro Paredes et Abdou Diallo y figurent aussi.