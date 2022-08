Lille - PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

C’est le choc de cette troisième journée. Dans son stade Pierre Mauroy, Lille accueille le PSG. Mais, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette rencontre en direct ? On vous dit tout !

Duel entre les deux derniers champions de Ligue 1 Uber Eats. Vainqueur lors de la saison 2020 / 2021, Lille accueille le PSG qui vient de remporter le dernier exercice. Après deux journées, le PSG est déjà en tête du championnat avec un bilan de 2 victoires. Deux victoires, franches, acquises aux dépens de Montpellier (5-2) et de Clermont (0-5).

Du côté de Lille, le début de saison est aussi très bon. Après avoir soigné sa différence de but lors de la première journée face au promu Auxerre (4-1), le club nordiste n’a pu faire mieux que match nul face à Nantes lors de la deuxième journée. Grâce à un bilan de 4 points et une différence de but de +3, le LOSC s’affiche sur la troisième marche du podium, juste derrière l’OM, à l’heure de débuter cette nouvelle journée. Sans plus attendre, on vous présente l’heure et la chaîne pour pouvoir suivre ce Lille – PSG en direct !

Le duel de cette troisième journée entre Lille et le PSG est à suivre en direct ce dimanche dès 20 heures 45 sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Pour pouvoir assister à la rencontre dans les meilleures conditions, il faudra donc opter pour un abonnement au Pass Ligue 1. Bonne nouvelle, en ce moment l’abonnement est proposé à un tarif préférentiel de 89 euros pour l’intégralité de la saison. Soit une remise de 10 euros par rapport au prix annuel habituellement constaté. Une offre à saisir rapidement puisqu’elle ne sera plus valide après le 28 août. A noter que l’offre sans engagement de durée à 12,99 euros par mois est toujours disponible. Via le Pass Ligue 1, vous pourrez suivre 80 % des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT en direct, dont toutes les affiches programmées le dimanche soir. Pour pouvoir souscrire au Pass Ligue 1, il est important d’être déjà abonné à Amazon Prime.

