PSG: Galtier donne des nouvelles rassurantes de la cheville et du moral de Neymar

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a donné des nouvelles rassurantes de Neymar, touché à la cheville droite lors du premier match du Brésil à la Coupe du monde. Il assure que le Brésilien a aussi très envie de jouer.

Le PSG pourra compter sur un Neymar (30 ans) frais et disponible pour la reprise de la Ligue 1 contre Strasbourg, mercredi (21h, 16e journée). C’est ce que Christophe Galtier a annoncé ce mardi en conférence de presse. L’attaquant a effectué son retour au club le 22 décembre, treize jours après l’élimination prématurée du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde face à la Croatie (1-1, 4 tab 2). Une compétition que Neymar avait débutée par une grosse frayeur en se blessant à la cheville droite face à la Serbie (2-0) lors du match d’ouverture la Seleçao, le 24 novembre dernier.

"Sa cheville va bien"

Il avait ensuite manqué les matchs face à la Suisse (victoire 1-0) et le Cameroun (défaite 1-0) avant de de revenir pour le huitième de finale face à la Corée du Sud (4-1). Galtier assure que sa star est bien remise physiquement et mentalement.

"On a vu sa blessure, sa cheville gonflée mais il a pu enchaîner deux matchs derrière, rappelle l’entraîneur du PSG. Le premier (face à la Corée du Sud, ndlr), il l’a peut-être joué sur un rythme moins élevé, le deuxième était plus engagé et on a vu le magnifique but qu’il a marqué. Malheureusement derrière il y a eu l’élimination du Brésil."

"Ça veut dire qu’il a pu se soigner entre temps et il a eu douze jours de coupure, poursuit Galtier. Il est resté chez lui au Brésil avec toute son équipe médicale autour de lui pour traiter cette cheville. Quand il est revenu (à Paris) le 22 décembre, il a travaillé à l’intérieur et tout de suite après, il a travaillé à l’extérieur de manière normale, sans restriction. Il va bien sur un plan physique, sa cheville va bien. Sur un plan mental, il a très envie de jouer, donc c’est bon signe, c’est très bien."

Neymar a conclu la Coupe du monde avec deux buts et une passe décisive, ce qui lui a permis d’égaler le record de buts en sélection brésilienne de Pelé (77 en 124 capes pour Neymar). Cela n’a pas atténué son immense chagrin après l’élimination prématurée de la Seleçao, annoncée comme la grande favorite. Placé en cinquième tireur brésilien, l’attaquant du PSG n’avait pas tiré puisque le sort de la séance de tirs au but s’était joué avant sa tentative.