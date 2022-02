Ligue 1: Reims a retardé le coup d'envoi à Monaco en soutien à l'Ukraine

Le coup d'envoi de Monaco-Reims a été donné avec cinq minutes de retard par l'arbitre de la rencontre. Une demande du club rémois en soutien à l'Ukraine.

Initialement prévu à 13 heures, le coup d'envoi de la rencontre entre Monaco et Reims, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, a finalement été donné à 13h05 par Benoît Millot, l'arbitre de la partie. La raison ? Une demande du Stade de Reims et de son président Jean-Pierre Caillot, en soutien au peuple ukrainien.

"Malgré tout le respect que j'ai pour le club de Monaco et pour ses dirigeants, on devait symboliquement montrer que nous étions totalement en désaccord avec les actes de guerre faits par la Russie là-bas, a expliqué Jean-Pierre Caillot au micro de Prime Vidéo avant la rencontre. Nous avons dans notre équipe féminine une joueuse ukrainienne qui a toute sa famille là-bas, nous avons au sein du club des gens qui ont de la famille en Ukraine. Si par des actions symboliques on arrive à retrouver le calme et que cette guerre s'arrête, on va mettre notre petit caillou à l'édifice

Les 22 acteurs ont donc foulé la pelouse à 13h02, sous les yeux de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et d'Oleg Petrov, le vice-président russe de l'AS Monaco. En revanche, Dmitri Rybolovlev, le propriétaire russe de l'ASM, est absent.

Une mesure identique en Italie

Le président rémois a "communiqué" son action "au dernier moment" à son adversaire du jour, "mais on ne veut surtout pas les mettre mal à l'aise", a précisé M. Caillot. "J'ai beaucoup de respect pour Oleg Petrov. C'est de la politique, nous, on reste dans le sport mais on veut montrer au niveau de notre club une action forte et symbolique."

C'est la première fois dans ce week-end de Ligue 1 qu'un coup d'envoi est retardé afin de soutenir l'Ukraine. En revanche, la Fédération italienne de foot avait annoncé sa décision de retarder de cinq minutes le début de tous les matches du week-end. "Sans distinction, professionnels et amateurs seront unis dans un même témoignage de paix, en sensibilisant les passionnés et fans de foot sur le respect de la vie humaine et sur la nécessité de trouver une solution diplomatique à la crise en Ukraine", expliquait le communiqué.

Lors de PSG-Saint-Etienne, une banderole pour promouvoir la paix avait été déployée par les joueurs avant le coup d'envoi. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les hommages et les marques de soutien se sont multipliés dans le monde du sport.