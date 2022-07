Ligue 1: le Japon, terre déjà acquise à la cause du PSG

Le Paris Saint-Germain a atterri ce dimanche midi au Japon, pour préparer la saison 2022-2023. Un archipel où l’important décalage horaire (7 heures avec la France) n’empêche pas les supporters parisiens de vivre pleinement leur passion.

Entre des nuits paisibles et les matches de leur équipe favorite, ils ont fait leur choix. "Je me lève régulièrement à 4 heures du matin pour la Ligue 1 et la Ligue des champions", raconte Etienne. "Je ne rate aucun match de Coupe d’Europe ! On regarde ça sur un rétroprojecteur chez moi, avec quelques amies supportrices. Cela fait des soirées pyjama-football, mais le réveil pique toujours !", ajoute Valérie. Comme eux, ils sont aujourd’hui environ 13 000 ressortissants français vivants à Tokyo, première étape du 'Japan Tour 2022' avant un passage par Osaka. Dans la capitale japonaise, les fans du Paris Saint-Germain ne manquent pas. Le club a d’ailleurs décidé d’y implanter trois boutiques et un café aux couleurs parisiennes. Et cela fonctionne. "Dans la rue, on peut croiser régulièrement des Japonais qui portent des t-shirts Jordan X PSG ou d’autres collaborations avec Nike", précise Gauthier, étudiant français.

L’effet Messi-Neymar-Mbappé

Pour la série de trois matches amicaux du PSG, les places ont été mises en vente sous forme de loterie depuis juin dernier. "J’ai obtenu deux places pour la rencontre au stade olympique de Tokyo, contre Kawasaki. Des tickets se revendent même sur des sites d’enchères, avec entre 50 et 80 euros de bénéfice en général. Je pense que les Japonais sont eux intéressés par le club pour Neymar, Messi et Mbappé. Pas pour l’institution en général", témoigne Etienne, résidant dans la capitale depuis 8 ans.

Un constat qui saute aux yeux à notre arrivée à l’aéroport de Tokyo Haneda, où l’on peut apercevoir des affiches géantes, mettant en avant le trio d’attaquants du PSG. Un groupe parisien qui a fait le déplacement fort de 25 éléments. Parmi les absents : Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum. Un message clair envoyé par le club de la capitale à ces hommes qui s’accrochent à leur place.

Hugo Ekitike pourrait lui rejoindre ce groupe maintenant que l’officialisation de son arrivée a été réalisée. "La stratégie de recruter des joueurs qui mouillent le maillot plutôt que des stars est la bonne", termine Valérie. Après son succès en amical contre Quevilly-Rouen-Métropole (2-0), Paris retrouvera le chemin de l’entraînement lundi pour le premier déplacement de Christophe Galtier en tant que nouvel entraîneur.