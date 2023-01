Ligue 1: le Losc confirme la longue absence d’Ounas, sérieusement touché à la cuisse

Lille a annoncé ce mardi la durée d’indisponibilité d’Adam Ounas. Blessé à la cuisse lors du carton face à Troyes, il y a deux jours en Ligue 1 (5-1), l’ailier algérien sera éloigné des terrains durant près de deux mois. Un coup dur pour le Losc.

Le Losc va devoir s’habituer à la vie sans Adam Ounas. L’ailier de 26 ans s’est sérieusement blessé durant la large victoire face à Troyes, dimanche, lors de la 19e journée de Ligue 1 (5-1). L’international algérien (20 sélections, 5 buts) s’est fait mal tout seul en début de rencontre. Dès la 6e minute, Ounas s’est écroulé au sol après avoir voulu récupérer un ballon en bout de course. Il a immédiatement demandé le changement. Les soigneurs du club nordiste l’ont pris en charge derrière le but de l’Estac, avant qu’il soit évacué sur une civière vers les vestiaires.

Victime d’une lésion à la cuisse, l’ancien du Napoli, arrivé l’été dernier pour 3 millions d’euros, avait lui-même annoncé une indisponibilité de deux mois sur les réseaux. Après des examens complémentaires, le Losc a confirmé l’information ce mardi dans un communiqué, en évoquant une absence comprise "entre six et huit semaines". Ounas, qui a été vu en béquilles dans le couloir du stade Pierre-Mauroy, ne devrait pas rejouer avant la prochaine trêve internationale, prévue en mars. Il manquera au moins une dizaine de matchs.

Un élément important pour Fonseca

Un coup dur pour Paulo Fonseca, qui n’avait pas caché son inquiétude lors de sa conférence d’après-match. Le coach portugais s’appuyait beaucoup sur son n°11 depuis le début de saison. Avec sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à percuter sur l'aile droite, Adam Ounas est rapidement devenu une pièce importante du dispositif des Dogues. Depuis son arrivée dans le Nord, l’ancien Bordelais a disputé quatorze matchs, souvent comme titulaire, en marquant un but et délivrant deux passes décisives (toutes compétitions confondues).