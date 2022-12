Ligue 1: le LOSC écrase Naples, Lorient et Lens vainqueurs... les résultats des matchs amicaux

Plusieurs clubs de Ligue 1 disputaient un match de préparation ce mercredi, à une semaine de la reprise du championnat. Le LOSC a largement battu Naples (4-1), là où Lorient a dominé Nantes (2-1) et Lens renversé Reims (2-1).

C'est bientôt l'heure de la reprise en compétition pour les clubs de Ligue 1. Ce mercredi, plusieurs clubs de l'élite ont disputé un match amical, à l'image du PSG qui a facilement battu Quevilly Rouen (3-1). De son côté, le LOSC a obtenu la victoire face à Naples, leader de Serie A.

Pour leur dernier match de préparation, les Dogues ont gagné grâce à des réalisations de Bafodé Diakité (13e), Jonathan David (63e), Adam Ounas (78e) et Jonathan Bamba (84e). Giacomo Raspadori a marqué un but pour l'honneur dans le temps additionnel (90+1e) pour le 4-1. L'équipe dirigée par Pablo Fonseca s'inquiète néanmoins pour son capitaine José Fonte, touché tout comme Benjamin André.

Nantes, qui se déplacera le 28 décembre à Troyes pour sa reprise, a perdu lors de son dernier match amical face à Lorient (2-1). Si Moses Simon avait égalisé (17e) après l'ouverture précoce de Julien Ponceau (3e), Adil Aouchiche a offert la victoire aux Merlus (88e) en fin de match. Lorient accueillera Montpellier le 29 décembre pour son retour en Ligue 1, après une excellente première partie de saison conclue à la cinquième place.

Lens bat Reims, Troyes perd contre le Paris FC

Présent lors de la Coupe du monde avec la Suisse, Breel Embolo a marqué un doublé (25e, 55e) pour l'AS Monaco lors de la victoire du club du Rocher face à Leeds (4-2). Gelson Martins (46e) et Ismail Jakobs (53e) sont les autres buteurs de la soirée pour une équipe qui se déplacera à Auxerre le 28 décembre.

Dauphin du PSG après 15 journées de championnat, Lens semble déjà prêt pour la reprise. Bousculé, le club sang et or a tout de même dominé Reims (2-1), à plus d'une semaine du match face à Nice le 29. Mené après un but de Marshall Munetsi (61e), les joueurs de Franck Haise ont réagi grâce à un but contre son camp à Yunis Abdelhamid (63e) à l'issue d'une belle action collective et une réalisation d'Alexis Claude-Maurice (77e).

Après avoir perdu vendredi dernier contre l'Atalanta, l'OGC Nice a cette fois tenu en échec Tottenham (1-1). Sur corner, Antoine Mendy (74e) a signé l'égalisation, répondant à Matt Dohery (21e). Opposé au Paris FC, Troyes s'est incliné (1-0) là où Auxerre a triomphé des Croates du Hadjuk Split grâce à Mbaye Niang.