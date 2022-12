Rennes: Genesio n’a pas trouvé le Mondial "très emballant au niveau du jeu"... mais salue l’arbitrage

À une semaine de la reprise de la Ligue 1, Bruno Genesio a établi un petit bilan de la Coupe du monde 2022. Séduit par l’arbitrage, l’entraîneur du Stade Rennais a été un peu moins emballé par le jeu proposé par les sélections.

Le jeu déployé par les différentes sélections au Qatar n’a pas bluffé Bruno Genesio. Loin de là. Trois jours après la fin de la Coupe du monde et à un peu plus d’une semaine de la reprise du Stade Rennais en Ligue 1 (jeudi 29 décembre à Reims, 16e journée), le coach des Rouge et Noir a dressé un petit bilan du Mondial.

"Honnêtement, je n’ai pas trouvé cette Coupe du monde très emballante au niveau du jeu, a confié l’ancien Lyonnais ce mercredi lorsqu’il a été interrogé sur le plus beau match qu’il avait vu pendant le tournoi. J’ai vu très peu d'équipes presser. La plupart était très bien organisée, elles s’appuyaient sur des attaques rapides, sur la vitesse des attaquants et le talent individuel de certains. Mais je ne peux pas dire que j’ai vu un match qui m’a subjugué devant ma télévision, même si je n’ai pas vu tous les matchs non plus."

À l’inverse, le coach rennais, actuel troisième de Ligue 1 après 15 journées, a bien aimé ce qu’il a vu au niveau de l’arbitrage. Les nouvelles directives sur le temps additionnel ont notamment trouvé grâce à ses yeux.

Genesio: "J'ai trouvé l'arbitrage très bon"

"Contrairement à ce que j’ai entendu, j’ai bien aimé l’arbitrage. Tout n’a pas été parfait, mais j’ai bien aimé l’esprit avec lequel les arbitres ont dirigé les matchs. Je trouve que c’est bien que l’on puisse bénéficier d’un temps de jeu supplémentaire lorsqu’il y a des pertes de temps ou des blessés. Après, il ne faut pas que ça devienne du grand n’importe quoi et que les matchs durent trois heures, mais je trouve que ce sont des évolutions positives pour le football. Après, on peut toujours discuter, il pourrait y avoir eu plus de cartons… Mais, en tout cas, j'ai trouvé l’esprit de l’arbitrage très bon", a-t-il estimé.

Invaincu depuis le 27 août dernier et un revers à Lens (2-1, 4e journée), soit une série de 19 rencontres sans défaite toutes compétitions confondues, le Stade Rennais va accueillir Nice le 2 janvier après s’être déplacé à Reims la semaine prochaine. Avec un jeu un peu plus flamboyant que celui décrit par Genesio durant la Coupe du monde ?