Ligue 1: le patron d’Amazon Prime Vidéo défend le prix de l’abonnement

Alex Green, patron des sports d’Amazon Prime Video Europe, justifie le prix des abonnements pratiqués pour regarder les matchs de Ligue 1 sur la plateforme, qui a récupéré 80% des droits l’été dernier et jusqu’en 2024 pour un pris très avantageux.

Amazon est du genre secret. Dans une interview à L’Equipe, Alex Green, le patron de Prime Video Europe, a refusé de dévoiler le chiffre des abonnés à l’offre Pass Ligue 1. Mais il promet que le produit rencontre un succès satisfaisant. "Chez Amazon, nous ne communiquons pas le nombre de nos abonnés, a-t-il confié. Mais je peux vous dire que nous sommes heureux de là où nous en sommes. Nous avons de bonnes audiences. Nous avons plus d'un million de personnes qui regardent les plus gros matches. Nous avons eu plusieurs rencontres à plus d'un million. C'est bien pour nous et pour le football français."

Il justifie aussi le prix de l’abonnement, jugé élevé par certains présidents de club. Amazon diffuse huit matchs sur 10 chaque journée et a mis en place un abonnement à 12,99 euros pour regarder ces rencontres. Un montant qui s’ajoute à la souscription à l’offre Prime (5,99 euros par mois). "C'est un juste prix, même pour ceux qui n'étaient pas déjà membres de Prime, puisque cela reste en dessous de 20 euros (18,98 euros au total, ndlr), souligne-t-il. La plupart des télévisions payantes sont au-dessus. Quand vous voyez ce qu'il faut payer pour d'autres ligues domestiques, ailleurs en Europe, on a un bon prix et un bon accès pour la L1."

Amazon a récupéré les droits pour la diffusion de huit matchs à chaque journée après le fiasco Mediapro pour un montant très abordable (250 millions d’euros par saison). Canal+ a conservé les deux dernières rencontres. La plateforme américaine se satisfait de ce deal très avantageux qu’elle n’a pas cherché de revoir à la baisse malgré les nombreux cas de violence dans les stades. Interrogé sur l’implication à plus long terme sur la Ligue 1, Green admet qu’il adorerait "rester plus longtemps", en rappelant la difficulté d’anticiper sur le très mouvant marché des droits TV.

"Oui, c'est un bon deal"

"La Ligue 1 a une formidable opportunité de grandir, la qualité de ce football est bonne et, croyez-moi, je regarde beaucoup de foot, lance-t-il Nous espérons que les grands joueurs resteront en France. Mais cette ligue a un grand avenir et nous voulons prendre part à cette histoire." De quoi postuler pour les prochains droits en 2024? "On doit voir ce qui va se passer, avec les différentes options qu'il y aura sur le marché des droits, conclut-il. On regarde tout, partout, pour trouver le meilleur potentiel pour nos consommateurs. Aujourd'hui, on est heureux avec cette offre. Oui, c'est un bon deal. Maintenant, on veut proposer un bon service, que les gens soient heureux, s'abonnent et ensuite nous verrons..."