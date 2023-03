Ligue 1: le patron de l'arbitrage défend Frappart, "qui bosse et mérite sa place au plus haut niveau"

Fraîchement nommé en charge de l'arbitrage pour la Ligue 1 et la Ligue 2, Stéphane Lannoy a jugé le niveau des officiels dans les deux principaux championnats nationaux. L'ancien arbitre a particulièrement défendu Stéphanie Frappart face à des critiques qu'il trouve injustes contre elle lors de son passage dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.

Après le grand coup de balai au sein de l'arbitrage français en fin d'année 2022, Anthony Gautier a été nommé Directeur technique de l’arbitrage et est désormais secondé par Stéphane Lannoy pour le secteur professionnel. Celui qui s'occupe donc des officiels dans l'élite s'est exprimé au micro de RMC, ce mardi dans l'émission Rothen s'enflamme.

"[Dans les clubs] On considère que les arbitres ont changé leur façon de manager les matchs avec davantage d’ouverture et surtout qu'ils sont beaucoup plus partenaires du football et du jeu, a estimé l'ancien arbitre international. On siffle moins et on laisse davantage la place au spectacle."

Parmi les officiels régulièrement critiqués en Ligue 1, et notamment par certains observateurs, Clément Turpin ou Stéphanie Frappart. La seconde en particulier, de par ses performances mais aussi parfois... car elle est la seule femme de l’élite. Stéphane Lannoy l’a défendue bec et ongles ce mardi lors de son passage sur RMC.

"Je vous ai trouvé très, très durs à l’endroit de Stéphanie Frappart et Clément Turpin (il parle notamment à Jérôme Rothen, ndlr). Quand je dis très dur, je suis sympa. Sur Stéphanie il a pu être dit qu’elle est là parce que c’est une femme et qu’il en fallait une et que c’est pratiquement de l’affichage, a regretté Lannoy. Stéphanie Frappart, tout comme Clément Turpin du reste, j’ai rarement vu honnêtement des arbitres travailler autant pour arriver à ce niveau. Stéphanie Frappart fait partie des arbitres qui travaillent énormément, elle analyse des heures incalculables de matchs pour préparer ses rencontres. Elle débriefe, à peine le coup de sifflet final elle m’envoie des séquences sur le match qu’elle vient d’arbitrer. Bref, rien n’est fait au hasard. C’est quelqu’un qui bosse et qui mérite sa place au plus haut niveau."

Et de conclure sur Frappart: "Jamais la Fifa ne l’aurait qualifiée pour arbitrer la Coupe du monde si elle n’avait pas le niveau. Jamais l’UEFA ne lui aurait filé la finale de la Supercoupe juste pour afficher une femme au plus haut niveau. Vraiment, elle est à sa place et mérite sa place."

"Que la Ligue 1 et la Ligue 2 soient de plus en plus spectaculaires"

Dans les clubs, on a parfois pu reprocher à certains arbitres de vouloir en quelque sorte être les stars des matchs. Stéphane Lannoy a refusé ce procès d'intention qui est fait aux officiels et rappelé son souhait pour la Ligue 1 et la Ligue 2.

"Les consignes c’est surtout de s’effacer le plus possible pour laisser la place au football. Ne pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Contrairement à ce que j’ai entendu depuis des années sur le fait qu’il n’y aurait pas de matchs sans les arbitres, a encore assuré le patron de l’arbitrage pour le football professionnel français. […] Ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. On est là pour faire en sorte que, je l’ai clairement expliqué aux arbitres dès que j’ai pris mes fonctions, la Ligue 1 et la Ligue 2 soient de plus en plus spectaculaires. Et que l’on laisse la part belle au foot, que l’on s’efface pour laisser vivre le jeu."

Lannoy juge l'arbitrage français "très, très bon"

Au-delà de la volonté affichée de favoriser le spectacle dans l'élite, Stéphane Lannoy a salué le niveau global des arbitres français. Une moyenne clairement au-dessus de la moyenne pour Stéphane Lannoy.

"Très objectivement, il est très bon. Très très bon, a enchaîné l'officiel. Notre arbitrage français n’a pas à rougir des autres fédérations. J’en veux pour preuve le rayonnement de l’arbitrage français à l’international. On est systématiquement présents sur les compétitions, on est depuis un certain temps sur les grosses compétitions de la Fifa. La Fifa et l’UEFA considèrent que le niveau de l’arbitrage français correspond à leurs attentes."