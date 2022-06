Ligue 1: le projet de jeu ambitieux de Paulo Fonseca au LOSC

Fraîchement nommé sur le banc du LOSC, Paulo Fonseca souhaite que les Dogues pratiquent un football résolument offensif la saison prochaine.

Voilà qui devrait donner encore plus envie aux supporters du LOSC que la saison commence. Tout juste nommé entraîneur du club nordiste, le Portugais Paulo Fonseca a accordé un entretien au site internet du champion de France 2021 ce jeudi. Il y détaille notamment son projet de jeu, résolument tourné vers l’avant.

"J'aime quand mon équipe domine le jeu. Je veux une équipe offensive, courageuse, avec une attitude exemplaire sur le terrain, a clamé l’ancien coach de l’AS Rome (2019-2021) ou du Shakhtar Donetsk (2016-2019). L’idée principale, et c’est vraiment quelque chose de clair et important pour moi, est de construire une équipe qui rend ses supporters fiers, y compris dans les moments où elle ne gagne pas.”

Fonseca: "Je suis un entraîneur qui aime le football offensif"

S’il fait le plus souvent jouer ses équipes en 4-4-2 ou 4-2-3-1 pour compter sur un double pivot, Fonseca a terminé avec une défense à trois à Rome, notamment en réponse aux adversaires de Serie A, souvent à cinq pour attaquer la ligne défensive, et donc pour "moins souffrir", comme il le détaillait dans l'émission The Coaches' Voice au début du mois.

"Je ne veux pas donner trop de détails sur la façon dont nous allons jouer, a poursuivi le Portugais de 49 ans sur le site internet du LOSC. Je veux d’abord présenter mon projet aux joueurs. Mais comme je l’ai dit, je suis un entraîneur qui aime le football offensif. J’aime que mon équipe prenne des initiatives, qu’elle essaye de dominer son adversaire, qu’elle tente sa chance et se montre solide lorsqu’elle perd le ballon, avec des réactions immédiates et une forte pression", a-t-il insisté.