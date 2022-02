Ligue 1: le PSG a demandé à rencontrer le responsable des arbitres

Comme révélé ce lundi par L'Equipe et confirmé par RMC Sport, Leonardo a écrit un courrier en novembre dernier à Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage (DTA), pour lui demander une rencontre, qui n'a pas eu lieu à ce jour. Samedi dernier, le dirigeant parisien a encore fustigé l'arbitrage de la rencontre de Ligue 1 entre Nantes et le PSG (3-1).

Directeur sportif du PSG, Leonardo a encore fustigé l'arbitrage samedi après la défaite de son équipe (3-1) en Ligue 1 face à Nantes. Si le dirigeant brésilien s'est exprimé publiquement pour exprimer son mécontentement face à la situation, il avait adressé un courrier en novembre dernier à Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage (DTA).

Comme indiqué ce lundi par l'Equipe et confirmé par RMC Sport, le courrier du PSG était parti à la suite de la blessure de Neymar face à Saint-Etienne. Si Leonardo avait demandé à voir le patron des arbitres français, la rencontre n'a pas encore eu lieu à ce jour même si le DTA s'était montré ouvert à cette possibilité.

Leonardo a aussi écrit à Le Graët

Néanmoins, s'il n'a pas répondu par écrit, Pascal Garibian a appelé les dirigeants parisiens pour en parler avec eux, alors que Leonardo a aussi adressé un courrier à Noël Le Graët, le patron de la FFF, pour aborder le sujet de l'arbitrage. Le club parisien déplorait déjà le traitement réservé à ses joueurs.

Passé en zone mixte samedi, Leonardo est donc monté une nouvelle fois au créneau, détaillant la liste des actions, selon lui, où Mikaël Lesage n'a pas pris les bonnes décisions lors de ce Nantes-PSG. "Il y a tellement de fautes sur nos joueurs... 'c'est Neymar, je ne siffle pas, c'est Messi, je ne siffle pas, c'est Mbappé, je ne siffle pas, le PSG on ne siffle pas'... c'est le sentiment, on le vit un peu comme ça, a déploré Leonardo. Peut-être que je me trompe mais aujourd'hui, j'ai eu le sentiment qu'il y a à discuter par rapport au comportement général. (...). Aujourd'hui il y a la défaite, c'est clair, on a perdu. Mais il y a aussi un jugement par rapport au comportement de l'arbitre. Je ne dis plus rien, vous regardez les images et vous jugez."

Blessé à la cheville face à Saint-Etienne, Neymar avait manqué près de trois mois de compétition ensuite, revenant la semaine dernière en Ligue des champions lors du huitième de finale face au Real Madrid. Face à Nantes, le sentiment de Leonardo était partagé par les joueurs, à l'image de Marco Verratti qui a estimé que le PSG "se fait chier dessus (sic) par les arbitres", demandant à ceux-ci de prendre "leurs responsabilités."