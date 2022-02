Nantes-PSG: "On n'a pas perdu à cause de l'arbitre", tempère Pochettino

S'il assure comprendre la colère de Leonardo et ses joueurs, Mauricio Pochettino estime qu'il ne "faut pas mettre la faute sur l’arbitre" après la défaite du PSG à Nantes (3-1) samedi soir lors de la 25e journée de Ligue 1.

C’est un retour sur terre brutal. Quatre jours après avoir fait tomber le Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes, le PSG a chuté à la surprise générale sur le terrain du FC Nantes (3-1), samedi soir, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Sa deuxième défaite de la saison en championnat après celle concédée le 3 octobre à Rennes (2-0). Bien sûr, les Parisiens restent largement en tête du classement avec treize points d’avance sur leur dauphin marseillais, qui recevra Clermont ce dimanche soir (20h45), mais ils ont à nouveau déçu. Surpris par des Canaris tranchants et sans complexe dans une Beaujoire en feu, ils ont pris l’eau en première période avec trois buts encaissés avant de se réveiller trop tardivement. Mais au coup de sifflet final, certains Parisiens ont surtout fustigé l’arbitrage.

"Comment c'est possible qu'on prenne dix cartons jaunes ? L'arbitre, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. On ne peut pas parler du tout avec l'arbitre. Comment c'est possible de ne pas donner carton jaune (à Dennis Appiah) ? C'est jaune, c'est rouge, c'est penalty. Les arbitres, parfois il faut prendre ses responsabilités parce que là, on se fait chier dessus par les arbitres", s’est emporté Marco Verratti au micro de Canal+. Même colère du côté de Leonardo : "On savait qu'on était l'équipe à battre, et peut-être un peu plus. Tu cherches à contrôler le match et à protéger l'équilibre d'un match (...) Le match n'était plus contrôlé, pour nous comme pour Nantes, c'était complètement sans contrôle." Dans ce flot de critiques, Mauricio Pochettino a tenu un discours plus mesuré vis-à-vis de l’arbitre Mikaël Lesage.

"Je peux comprendre l’énervement de Leonardo"

"Il faut séparer les choses et ne pas mettre la faute sur l’arbitre", a commenté le technicien parisien en conférence de presse. "On n’a pas perdu à cause de l’arbitre, mais il a eu son importance", a-t-il toutefois ajouté. Selon lui, "les critères n’ont pas été les mêmes pour les deux équipes, elles n’ont pas été jugées de la même façon et pour ça je peux comprendre l’énervement du directeur sportif (Leonardo) et des joueurs". "La première action du match, elle est pour nous, mais dans la continuité, on concède un but, a-t-il détaillé. On a réalisé de bonnes choses, même de très bonnes choses offensivement, mais nous ne sommes pas parvenus à les contrer défensivement, et puis il y a eu beaucoup d’accidents dans ce match. En termes d’affinité, de circulation de balle, Neymar, Mbappé et Messi ont réalisé une très bonne production, c’est dommage que l’on n’ait pas maîtrisé l’autre facette, la vigilance défensive."

Prochain rendez-vous pour les Parisiens samedi prochain face à Saint-Etienne (21h). Avant un déplacement à Nice (5 mars) et le match retour contre Madrid en Ligue des champions (9 mars sur RMC Sport). Les Nantais, eux, se sont provisoirement replacés au cinquième rang de la Ligue 1.