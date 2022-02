Nantes-PSG: après la défaite, Neymar ironise sur l'arbitre du match

Taclé notamment par Leonardo et Marco Verratti, Mikaël Lesage a aussi eu droit à une pique de la part de Neymar. Le Brésilien n'a visiblement pas apprécié son arbitrage lors du match entre Nantes et le PSG samedi (3-1).

Première gâchée pour Neymar. Quatre ans et demi après sa signature au PSG, l’ancien Barcelonais a enfin découvert la Beaujoire. Plombé par différentes blessures, il n’avait pas encore eu l’occasion d’affronter les Canaris dans leur jardin. Titulaire samedi, il a gâché quelques occasions mais n’a pas été le plus décevant de son équipe, loin de là, lors de la défaite des Parisiens à Nantes (3-1), à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1.

"Je suis rentré et j'ai pris un jaune"

Pour son retour dans le onze de départ, quatre jours après son entrée convaincante face au Real (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Brésilien est apparu en jambes, avec à la clé son quatrième but de la saison. Mais il a aussi manqué un penalty qui aurait pu permettre au PSG de revenir à 3-2 à l’heure de jeu. Et comme ses coéquipiers, Neymar est reparti de ce déplacement avec un sentiment de frustration. Et visiblement un peu de rancœur vis-à-vis de l’arbitre du match Mikaël Lesage.

La story Instagram de Neymar © Capture d'écran Instagram

Leonardo et Marco Verratti lui ont notamment reproché de ne pas avoir exclu Dennis Appiah et d’avoir distribué trop de cartons jaunes aux Parisiens (six contre deux pour Nantes). Neymar, lui, a préféré manier l’ironie sur ses réseaux sociaux. Dans une story publiée sur Instagram, il a réagi avec humour aux polémiques du soir. "Je suis rentré pour voir Thiaguinho et j'ai pris un jaune", a commenté Neymar, lui-même averti à la Beaujoire pour un geste d'humeur en début de seconde période.

Thiaguinho, lui, est un chanteur brésilien de 38 ans très célèbre dans son pays, qui peut se targuer d'avoir 9,4 millions d’abonnés sur Instagram. Neymar a l'habitude de partager ses sons et il l’a même déjà accompagné sur scène.