Ligue 1: le PSG sacré champion dès Angers si...

Grâce à sa victoire lors du "Classique" ce dimanche (2-1) lors de la 32e journée de Ligue 1, le PSG a réalisé un pas de géant dans la conquête d'un dixième titre de champion de France. L'équipe de Mauricio Pochettino pourrait déjà être sacrée ce mercredi, face à Angers, en fonction des circonstances.

Le suspense pour le titre en Ligue 1 a été réduit à néant ce dimanche au Parc des Princes. Opposé à l'OM, son dauphin, le PSG s'est imposé (2-1) grâce à Neymar et Kylian Mbappé et dispose désormais de 15 points d'avance à six journées du terme. En clair, l'équipe de Mauricio Pochettino peut déjà être sacrée lors de son prochain match.

Les Parisiens iront à Angers ce mercredi (21h) et auront déjà la possibilité de décrocher un dixième titre de champion de France. Pour cela, il faudra impérativement faire un meilleur résultat que l'OM, alors que Rennes, 3e, n'est plus en mesure mathématiquement de remonter. Les Phocéens recevront Nantes dans le même temps ce mercredi.

En clair, le titre serait joué en cas de victoire du PSG combinée à un nul ou une défaite de l'OM, ou un nul parisien associé à un revers marseillais. Une défaite des deux équipes ne changerait pas l'issue du championnat et il faudrait alors aussi attendre une journée de plus.

Si le PSG et l'OM gagnent tous les deux lors de leur prochaine sortie, le championnat ne serait pas définitivement joué non plus même si la différence de buts est largement à l'avantage du club parisien (+42 contre +21). Dans ce scénario, Mbappé et ses coéquipiers seraient alors titrés au Parc des Princes en cas de victoire face à Lens samedi, peu importe le résultat de l'OM face à Reims le dimanche.

Le PSG champion mercredi face à Angers si :

- il gagne son match et que l'OM fait nul ou perd face à Nantes

- il obtient le nul et que l'OM s'incline